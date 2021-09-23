Из Тульского кремля исчез самовар-бодибилдер

Фото из архива Myslo.

Неоднозначный арт-объект простоял возле одного из магазинов несколько лет.

С территории Тульского кремля убрали фигуру «качка»-самовара, которую интернет-пользователи окрестили «тульским стыдом».

Бодибилдер, выполненный в форме самого знаменитого тульского сувенира, довольно долго стоял возле одного из магазинов в торговых рядах, пока его фотография не стала поводом для множества комментариев.

По предварительным данным, «культуриста» убрали сотрудники охраны Тульского кремля. Подходящую замену ему пока не нашли.