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Из Тульского кремля исчез самовар-бодибилдер
Фото из архива Myslo.

Из Тульского кремля исчез самовар-бодибилдер

Неоднозначный арт-объект простоял возле одного из магазинов несколько лет.

С территории Тульского кремля убрали фигуру «качка»-самовара, которую интернет-пользователи окрестили «тульским стыдом».

Бодибилдер, выполненный в форме самого знаменитого тульского сувенира, довольно долго стоял возле одного из магазинов в торговых рядах, пока его фотография не стала поводом для множества комментариев.

По предварительным данным, «культуриста» убрали сотрудники охраны Тульского кремля. Подходящую замену ему пока не нашли.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:50 0
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Место
ТулаТульский кремль
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