Фото из архива Myslo.
Из Тульского кремля исчез самовар-бодибилдер
Неоднозначный арт-объект простоял возле одного из магазинов несколько лет.
С территории Тульского кремля убрали фигуру «качка»-самовара, которую интернет-пользователи окрестили «тульским стыдом».
Бодибилдер, выполненный в форме самого знаменитого тульского сувенира, довольно долго стоял возле одного из магазинов в торговых рядах, пока его фотография не стала поводом для множества комментариев.
По предварительным данным, «культуриста» убрали сотрудники охраны Тульского кремля. Подходящую замену ему пока не нашли.
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