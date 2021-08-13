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Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС

Новый спасатель рассказал ребятам о пожарной безопасности и о правильных действиях при возникновении пожар.

12 августа на базе отдыха «Новая Волна» региональное МЧС и уполномоченный по правам ребенка в Тульской области провели для отдыхающих детей «День безопасности».
 
Ребята узнали как работает пожарная автоцистерна, примерили на себя роль пожарного, поборолись с импровизированным огнем, а также учились оказывать медицинскую помощь на тренировочных манекенах.
 
 
«Особенно детям запомнилось появление нового спасателя Тульской области — Пряника, ростовой куклы, которую с теплом и интересом приняли ребята. Пряник Тульский рассказал ребятам о пожарной безопасности и о правильных действиях при возникновении пожара», — сообщает пресс-служба областного МЧС.
 
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова провела викторину «Я в безопасности». Участники активно отвечали на ее вопросы по теме безопасности и получали за это памятные призы.
 
 
Сотрудники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей провели интересные беседы с детьми, показали пожарные каски, огнетушители, стволы для тушения, а также рассказали о последствиях пожаров. Большой акцент сделали на ознакомление детей с условиями, обстоятельствами и причинами, влекущими за собой возникновение пожаров.
 
С особенным удовольствием дети приняли участие в пожарной эстафете, где оказывали помощь пострадавшим на пожаре и научились пользоваться огнетушителем. Ребята попробовали свои силы в тушении условного пожара.
Профилактическая работа с детьми, обучение их правилам безопасного поведения на улице и в быту позволяет уберечь их от беды.
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Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 1
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 2
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 3
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 4
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 5
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 6
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 7
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 8
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 9
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 10
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 11
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 12
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 13
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 14
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 15
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 16
Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС, Фото: 17
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:02 +1
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