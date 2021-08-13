Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Новый спасатель рассказал ребятам о пожарной безопасности и о правильных действиях при возникновении пожар.

12 августа на базе отдыха «Новая Волна» региональное МЧС и уполномоченный по правам ребенка в Тульской области провели для отдыхающих детей «День безопасности».

Ребята узнали как работает пожарная автоцистерна, примерили на себя роль пожарного, поборолись с импровизированным огнем, а также учились оказывать медицинскую помощь на тренировочных манекенах.

«Особенно детям запомнилось появление нового спасателя Тульской области — Пряника, ростовой куклы, которую с теплом и интересом приняли ребята. Пряник Тульский рассказал ребятам о пожарной безопасности и о правильных действиях при возникновении пожара», — сообщает пресс-служба областного МЧС.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова провела викторину «Я в безопасности». Участники активно отвечали на ее вопросы по теме безопасности и получали за это памятные призы.

Сотрудники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей провели интересные беседы с детьми, показали пожарные каски, огнетушители, стволы для тушения, а также рассказали о последствиях пожаров. Большой акцент сделали на ознакомление детей с условиями, обстоятельствами и причинами, влекущими за собой возникновение пожаров.

С особенным удовольствием дети приняли участие в пожарной эстафете, где оказывали помощь пострадавшим на пожаре и научились пользоваться огнетушителем. Ребята попробовали свои силы в тушении условного пожара.

Профилактическая работа с детьми, обучение их правилам безопасного поведения на улице и в быту позволяет уберечь их от беды.