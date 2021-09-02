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В Узловой открылся сквер Разведчиков
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Узловой открылся сквер Разведчиков

2 сентября в Узловой состоялась торжественная церемония открытия сквера Разведчиков.

В сквере установлены бюсты выдающихся разведчиков, родившихся в Узловой, — Леонида Квасникова и Зои Воскресенской. В центре архитектурно-скульптурной композиции постаменты соединяются камнем с девизом Службы внешней разведки.

Авторы проекта — заслуженный архитектор России Алексей Тихонов и скульптор, член Союза художников РФ Игорь Новиков.

В церемонии открытия приняли участие директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин; полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Алексей Дюмин.
 
Алексей Дюмин и Сергей Нарышкин также осмотрели экспозицию «Разведчицы на службе Отечеству» в Узловском художественно-краеведческом музее. Она рассказывает о судьбах и деятельности легендарных разведчиц, посвятивших себя служению Отечеству.
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В Узловой открылся Сквер разведчиков, Фото: 1
В Узловой открылся Сквер разведчиков, Фото: 2
В Узловой открылся Сквер разведчиков, Фото: 3
В Узловой открылся Сквер разведчиков, Фото: 4
В Узловой открылся Сквер разведчиков, Фото: 5
В Узловой открылся Сквер разведчиков, Фото: 6
В Узловой открылся Сквер разведчиков, Фото: 7
В Узловой открылся Сквер разведчиков, Фото: 8
В Узловой открылся Сквер разведчиков, Фото: 9
В Узловой открылся Сквер разведчиков, Фото: 10
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