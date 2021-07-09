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В Ефремове открылась новая Ледовая арена
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Ефремове открылась новая Ледовая арена

Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил Ефремов. Глава региона осмотрел ряд новых социальных объектов.

Среди них – ледовая арена, которая недавно была построена за счет внебюджетных средств. Губернатор отметил, что в последние годы в регионе активно развивается спортивная инфраструктура – не только в больших городах, но и в других муниципалитетах. Алексей Дюмин поблагодарил социальных партнёров за строительство этой современной площадки и заверил, что для любителей спорта будут созданы все необходимые условия.

Как рассказал глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев, арену посещают 500-600 человек в месяц. Здесь проходят массовые катания на льду, есть прокат коньков и возможность заниматься с инструктором, работает тренажерный зал. На базе арены уже тренируются две группы по хоккею, а с 1 сентября планируется открыть еще шесть хоккейных групп и шесть групп по фигурному катанию.

Алексей Дюмин отметил, что большой вклад в популяризацию и развитие спорта вносит Федерация хоккея Тульской области. В сезоне 2021/2022 регион впервые будет представлен в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В нём будет играть хоккейный клуб «Академия Михайлова».

По словам губернатора, важно, чтобы клуб искал талантливых ребят по всей области. Президент «Академии Михайлова» Александр Ковалёв отметил, что в Ефремове будут проводиться мастер-классы для воспитанников детско-юношеской спортивной школы. 

В ходе визита Алексей Дюмин также посетил новый детский сад на 160 мест, построенный в рамках нацпроекта «Демография», осмотрел групповые комнаты, актовый и спортивный залы.

Детсад начнет работу в конце августа. Планируется набрать восемь групп из более чем 100 детей. Глава региона поинтересовался ходом зачисления детей в детские сады региона. Министр образования Алевтина Шевелева рассказала, что места в дошкольных учреждениях предоставлены уже 9117 детям. Еще 240 ребят планируется зачислить до 15 июля.

Если ребенку не хватает места в детском саду, выбранном родителями, подбирается другое место, удобное для семьи. В декабре прошлого года удалось полностью закрыть очередь, и в этом году все ребята, чьи родители подали заявления, смогут пойти в детский сад.

– Строительство детских садов в регионе будет продолжено. Важно не только вовремя сдавать новые объекты, но и в кратчайшие сроки проводить все лицензионные процедуры, чтобы детские сады смогли принять детей в год сдачи объекта, – подчеркнул Алексей Дюмин.

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