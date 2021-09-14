В Туле в Могилевском сквере открыли бесплатный биотуалет

Всего на данный момент закуплено пять таких туалетов для городских общественных пространств.

Современные модульные туалеты будут установлены в ближайшее время во всех округах Тулы: два в Пролетарском и по одному в Зареченском, Центральном и Советском.

Один из них уже смонтирован и открыт для посещения в Могилевском сквере за кафе.

Туалет полностью автономный, для его работы необходимо только электричество. Вода в кран и на слив поступает из бака-накопителя, кабинки отапливаются в зимнее время. А в установленных внутри колонках еще и музыка звучит.

Конструкция туалета учитывает потребности и маломобильных групп населения. Для их удобства предусмотрена отдельная просторная кабинка.

Начальник по Центральному округу Тулы Александр Корнеичев рассказал Myslo, что за содержание туалета будет отвечать МКУ «Сервисный центр города Тулы»:

– Туалет будут убирать ежедневно. Он подключен только к электричеству, поэтому баки с водой будут ежедневно пополняться, а ассенизаторская машина будет забирать содержимое накопителя. Эти биотуалеты закупили после обращения жителей. Прошу туляков бережно относиться к туалетам и не ломать их, как это произошло несколько дней назад на Казанской набережной в День города.

Напомним, что на одном из оперативных совещаний губернатор Алексей Дюмин поручил обустроить в 28 общественных пространствах двадцати муниципалитетов модульные места общего пользования.