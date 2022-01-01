В Тульской области зарегистрировано 216 новых случаев коронавируса
За этот же период скончались 12 человек с COVID-19.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области было выявлено 216 новых случаев коронавируса и 12 смертей пациентов с этим же заболеванием.
Таким образом, с начала пандемии и по состоянию на 1 января 2022 года, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет 75 тыс. 378. Число смертельных исходов — 4 тыс. 264.
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