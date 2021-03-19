В Чекалине открылись музеи, посвященные истории самого маленького города в России

В здании бывшего казначейства расположилась экспозиция «Лихвинская старина». Она посвящена жизни Лихвина и Лихвинского уезда в XIX – начале ХХ века. В доме купца Пронина - экспозиция «Военные страницы Лихвина», посвященная Великой Отечественной войне, в частности, партизанскому отряду «Передовой», который во время Тульской оборонительной операции действовал в районе Лихвина. В его рядах сражался комсомолец Саша Чекалин.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что Чекалин – яркий пример возрождения малых исторических городов и поселений. При поддержке Губернатора Алексея Дюмина в рамках празднования 500-летия Тульского кремля здесь полностью отреставрированы здание бывшего казначейства и дом купца Пронина. И сегодня в них открывается новый музей с двумя экспозициями.

«Каждая экспозиция уникальна. Уверена, что новый Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник станет еще одной точкой притяжения туристов на музейной карте региона», - подчеркнула Ольга Гремякова.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина подчеркнула, что регион по праву называют одной из музейных столиц. Здесь работает 5 федеральных и 17 региональных музеев. Сегодня открылся еще один.

«Губернатор Алексей Дюмин ставит перед нами задачу, чтобы все музеи были современными, комфортными для посетителей. В Девягорско-Лихвинском историко-ландшафтном музее-заповеднике есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения жителей и гостей региона: работают кафе, сувенирные лавки, есть места отдыха для посетителей», - подчеркнула министр.

Подробная информация об экспозициях – на сайте museum-tula.ru