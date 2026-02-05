Равиоли Оли

Премьера: 05.02.2026

Режиссер: Андрей Никифоров

Актеры: Ольга Бузова, Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Марина Федункив, Ева Смирнова, Анна Рытова, Антон Кротов, Эвелина Бледанс, Елена Миронова, Любовь Сидоркина, Константин Карасик, Олег Верещагин, Александр Волохов

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 16+

Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.