Равиоли Оли

Равиоли Оли

Премьера:
05.02.2026
 
Режиссер:
Андрей Никифоров
  
Актеры:
Ольга Бузова, Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Марина Федункив, Ева Смирнова, Анна Рытова, Антон Кротов, Эвелина Бледанс, Елена Миронова, Любовь Сидоркина, Константин Карасик, Олег Верещагин, Александр Волохов
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

Сегодня
09:50
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
14:25
Алмаз Синема
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Люксор Тула
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:50
Кинотеатр (Суворов)
18:45
Алмаз Синема
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
20:35
Алмаз Синема
Завтра
09:50
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
14:25
Алмаз Синема
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Люксор Тула
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:50
Кинотеатр (Суворов)
18:45
Алмаз Синема
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
20:35
Алмаз Синема
7 февраля, суббота
09:50
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
14:25
Алмаз Синема
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Люксор Тула
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:50
Кинотеатр (Суворов)
18:45
Алмаз Синема
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
20:35
Алмаз Синема
8 февраля, воскресенье
09:50
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Люксор Тула
14:25
Алмаз Синема
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:50
Кинотеатр (Суворов)
18:45
Алмаз Синема
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
9 февраля, понедельник
09:50
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
14:25
Алмаз Синема
16:20
Люксор Тула
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:50
Кинотеатр (Суворов)
18:45
Алмаз Синема
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
20:35
Алмаз Синема
10 февраля, вторник
09:50
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
14:25
Алмаз Синема
16:20
Люксор Тула
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:50
Кинотеатр (Суворов)
18:45
Алмаз Синема
20:30
Люксор Тула
20:35
Алмаз Синема
11 февраля, среда
09:50
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Люксор Тула
14:25
Алмаз Синема
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:50
Кинотеатр (Суворов)
18:45
Алмаз Синема
20:35
Алмаз Синема
22:10
Люксор Тула
Расписание на все дни
0
