В Музейном квартале Тулы появится уголок Красной площади

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области.

В понедельник, 3 августа, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр культуры РФ Ольга Любимова проинспектровали готовность Музейного квартала.

Первой точкой осмотра стал Успенский собор Тульского кремля – памятник русского зодчества 60-х годов XVIII века.

Это самый сложный объект во всем проекте. Особую ценность в соборе представляет собой настенная живопись и иконостас. Его туляки увидят его во всей красе, а живопись будет восстановлена с исторической точностью.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

Алексей Дюмин – Уже выполнена реставрация фасадов, уложена новая кровля, позолочены купола. Сейчас идет роспись икон. В сентябре будет выставка икон, которые представлены в соборе. Мы находимся в тесном взаимодействии со специалистами, которые занимаются реставрацией и строительством. Все работы укладываются в установленные сроки.

Министр культуры РФ Ольга Любимова оценила реставрацию собора:

Ольга Любимова – Успенский собор - уникальный памятник, поэтому к его восстановлению нужно подойти очень серьезно. Правила реставрации и реконструкции нарушать нельзя, это может сильно навредить памятнику. Здесь все они соблюдаются, поэтому совсем скоро мы увидим собор обновленным. Этого стоит ждать!

Затем Алексей Дюмин и Ольга Любимова осмотрели Музейный квартал на ул. Металлистов. Здесь в скором времени разместятся филиалы четырех крупных федеральных музеев: Государственного исторического музея, усадьбы Л. Н. Толстого, музея В. Д. Поленова и музея «Куликово Поле», региональные и частные музейные площадки.

Самые масштабные работы по подготовке к открытию сейчас ведутся на территории административно-производственного здания пряничной торговли XIX века. Оно одной стороной выходит на Казанскую набережную,а другой на Музейный квартал. Все корпуса огромного здания будут отданы музеям. Сейчас здесь активно идет реставрация. Рядом с кирпичными строениями появляются современные пристройки, и смотрится это всё очень органично и интересно.

Пока территория скрыта от глаз прохожих строительным забором, но мы уже увидели, что за ним происходит и делимся с вами фотографиями:

В здании будут располагаться экспозиции Государственного исторического музея, сувенирные лавки и кафе. Пространство перед строением уже назвали музейной площадью.

Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея:

Алексей Левыкин – Нашей главной идеей было обустроить здесь островочек Красной площади на тульской земле. Здесь будут размещены креативные макеты Государственного исторического музея и Храма Василия Блаженного. Тульский филиал музея будет первым за пределами московского региона. Тула – уникальный регион. Он, наверное, третий после Москвы и Санкт-Петербурга – и по количеству федеральных музеев –, и по тем специалистам, которые там работают. Поэтому мы понимали, что на нас возложена очень большая ответственность. Мы поставили перед собой задачу ежегодно организовывать в нашем филиале не менее двух крупных выставочных проектов. В первом из них будут представлены шедевры и реликвии Государственного исторического музея. В дальнейшем, несомненно, будут экспозиции, посвященные Туле, – этой уникальной героической земле. Нам есть, что показать.

Алексей Левыкин также подчеркнул, что тульский филиал будет классическим музеем, построенным на экспозиции. Мультимедийные технологии в нем также будут использоваться, но лишь для того, чтобы максимально полно передать посетителям информацию, которую хранят экспонаты.

Работы на музейной площади ведутся очень активно. Укладывается брусчатка, внутри здания ведутся отделочные работы. Новое пространство собираются открыть в сентябре во время празднования 500-летия Тульского кремля.

Напомним, на сентябрь назначено масштабное открытие Музейного квартала. Все 26 исторических особняков на улице Металлистов начнут работу по различным профилям. Помимо музеев там разместятся гостиницы, рестораны и кафе. Туляки давно мечтали о таком пространстве, почти тульской Арбате. Разговоры о нем шли уже 7-9 лет назад. И вот, наконец, мечта воплотилась в жизнь.