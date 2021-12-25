В Белеве открыли памятник защитникам города во время Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Мероприятие приурочили к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В минувшую пятницу на въезде в Белев торжественно открыли памятник «Доченька, я вернусь». Скульптурная композиция изображает красноармейца, который прощается со своей дочерью на пороге дома.

Памятник установили на берегу Оки, где в годы войны находилась переправа. Именно по ней белевцы уходили на фронт.

Автор проекта — скульптор из Москвы Денис Стретович, а установили композицию по инициативе представителей областного отделения Российского военно-исторического общества. Открытие приурочили к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, которую отмечают 31 декабря.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на открытии памятника министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится:

«Во время Великой Отечественной войны на белевской земле шли ожесточенные бои. И открытие этого памятника — значимый вклад в увековечение подвига солдат и мирных жителей, погибших в те роковые годы».