В Туле в микрорайоне «Времена года» открылась новая школа на 600 мест

Сегодня, 13 сентября, там устроили день открытых дверей: торжественная линейка, концерт и экскурсия по учебному заведению.

Новое здание вошло в состав Центра образования № 39, оно рассчитано на 600 мест. Всего в новую школу на данный момент зачислено 460 ребят.

Новое здание отвечает всем современным требованиям: просторные помещения, хорошее оборудование, мощные компьютеры и новые технологии. Рассчитана школа на 600 мест, для этого обустроены 21 учебный кабинет, два спортзала, актовый зал, информационно-библиотечный центр, пищеблок и медицинский блок.