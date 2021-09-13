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В Туле в микрорайоне «Времена года» открылась новая школа на 600 мест

В Туле в микрорайоне «Времена года» открылась новая школа на 600 мест

Сегодня, 13 сентября, там устроили день открытых дверей: торжественная линейка, концерт и экскурсия по учебному заведению.

Новое здание вошло в состав Центра образования № 39, оно рассчитано на 600 мест. Всего в новую школу на данный момент зачислено 460 ребят.

Новое здание отвечает всем современным требованиям: просторные помещения, хорошее оборудование, мощные компьютеры и новые технологии. Рассчитана школа на 600 мест, для этого обустроены 21 учебный кабинет, два спортзала, актовый зал, информационно-библиотечный центр, пищеблок и медицинский блок.

 
Напомним, ранее Myslo писал, что новую школу не успевают сдать к 1 сентября. Школу в ЖК «Времена года» должны были сдать сначала в декабре 2020 года, потом в середине лета-2021. Ученики должны были сесть за парты в новых кабинетах уже 1 сентября, но подрядчик не успевал. 
 
Образовательный процесс для 460 учеников новой школы действительно стартовал 1 сентября, но в старом здании ЦО. Для этого там оборудовали дополнительные классы, а детей, которые далеко живут, подвозили к школе. 

 

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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:20 +2
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