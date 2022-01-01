новости
новости
Регистрация
В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег

В спортивном мероприятии приняли участие порядка 100 туляков и гостей города.

Утром 1 января на Казанской набережной в Туле состоялся легкоатлетический забег «Новогодняя миля». В нем приняли участие около 100 туляков и гостей города. Для всех перед забегом провели небольшую разминку.
 
«Дошкольники пробежали дистанцию 210 метров. Школьники — 900 метров. Взрослые — 1600 метров. Все участники соревнований получили сувениры и медали», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
Галерея
В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег, Фото: 1
В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег, Фото: 2
В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег, Фото: 3
В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег, Фото: 4
В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег, Фото: 5
В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег, Фото: 6
В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег, Фото: 7
В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег, Фото: 8
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:41 +2
Другие статьи по темам
Событие
забегспорт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что открыли в Тульской области в 2021 году
Что открыли в Тульской области в 2021 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.