В первый день Нового года в Туле прошел легкоатлетический забег

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Утром 1 января на Казанской набережной в Туле состоялся легкоатлетический забег «Новогодняя миля». В нем приняли участие около 100 туляков и гостей города. Для всех перед забегом провели небольшую разминку.

«Дошкольники пробежали дистанцию 210 метров. Школьники — 900 метров. Взрослые — 1600 метров. Все участники соревнований получили сувениры и медали», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.