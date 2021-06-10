В Туле появилось место, откуда можно позвонить Льву Толстому

10 июня 2021 года, в день 100-летия музея-усадьбы Толстого, в музейном квартале Тулы открылся филиал «Ясной Поляны» – культурно-выставочный комплекс «Л.Н.Т.».

На открытие приехала министр культуры РФ Ольга Любимова. В церемонии участвовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, советник Президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.

Представительство музея-усадьбы разместили в 2-этажном особняке — доме Е. Х. Кучина на ул. Металлистов, 25.

Дом Кучина Е. Х. (последняя четверть XIX в.). Первый владелец дома — тульский купец Бельский с дочерьми. В 1842 году здание передали детскому приюту Тулы. В 1907 году в доме открылся кинотеатр «Русалка». В 1910-е годы первый этаж сдавали под магазины. На втором этаже находилась казарма. После революции вплоть до середины 80-х XX века дом был жилой. Последними резидентами дома Кучина были два оружейных магазина.

– Сегодня мы открываем четвертый филиал федерального учреждения в Музейном квартале Тулы. Отмечу, только с января свыше 27 тысяч человек по билетам посетили учреждения музейного кластера. И мы бы на этом не останавливались. Все музеи здесь расположены в шаговой доступности, и уже создана качественная инфраструктура для комфортного пребывания туристов. Это место стало одним из излюбленных мест прогулки не только местных жителей, но и гостей Тулы. Развитая инфраструктура привлекает постепенно всё больше туристов. Самое главное — это пространство для всей семьи, — отметила Ольга Любимова.

Алексей Дюмин поблагодарил Министерство культуры России за поддержку в создании здесь филиалов четырех федеральных музеев, лично Владимира Мединского и Ольгу Любимову, реставраторов, дизайнеров, хранителей и специалистов музея, формировавших экспозицию.

– Музейный квартал — это наша гордость, часть масштабного проекта по обновлению исторического центра Тулы. Здесь история гармонично переплетается с современными подходами к музейному делу. Уверен, что филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет пользоваться популярностью не только у жителей региона, но и у зарубежных гостей, — подчеркнул Алексей Дюмин.

– У Тулы теперь есть один недостаток — если приезжаешь на выходные, двух дней не хватает, чтобы обойти все музеи. Спасибо вам за это большое! — сказала сегодня Ольга Любимова.

Открытие культурно-выставочного комплекса «Л.Н.Т.» совпало с юбилеем музея-усадьбы Льва Толстого — 100 лет!

– Это очень важный день для музея-усадьбы. И лучшая память Льву Николаевичу — новый филиал. Мне бы очень хотелось, чтобы этот филиал стал центром гостеприимства, чтобы как можно больше гостей города посетило его, — сказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.

По словам Владимира Толстого, в самой усадьбе продолжается строительство Центра приема гостей. А Дом Волконского, самую раннюю постройку в усадьбе, планируется использовать как музейно-образовательный центр. В ходе реставрации и ремонта в нем создадут зал для конференций и занятий музейной педагогикой, выставочный зал и две выставочные галереи. В настоящее время в Доме Волконского расположены дирекция музея, служебные кабинеты, книжные фонды, отдел педагогики, библиотека и выставочный зал.

В культурно-выставочном комплексе «Л.Н.Т.» разместились Центр приема гостей, книжный и сувенирный магазин, литературное кафе и летняя веранда во внутреннем дворике, мини-гостиница и выставки «Мой адрес всегда: Тула», «Медицина в Туле и семье Толстых», «Комильфо/не комильфо».

– У здания четыре входа, три со стороны улицы Советской, один — с Пятницкой/Металлистов, — пояснила Екатерина Толстая. — То есть в здание центра можно попасть и через сувенирный магазин, и через кафе, и через гостиницу. Надеемся, что наше литературное кафе будет очень популярно — планируем проводить здесь встречи с писателями и литературными критиками. Наша мини-гостиница — это бутик-отель. А называются кафе и гостиница в честь салона Анны Павловны Шерер из романа «Война и мир» — «Шерер».

По словам Екатерины Толстой, осмотреть экспозицию культурно-выставочного комплекса «Л.Н.Т.» в составе экскурсии будет стоить около 450 рублей. Но музейная экспозиция оформлена таким образом, что ее интересно смотреть и без сопровождения. Причем бесплатно.

Одна из экспозиций рассказывает, чем жила Тула времен Льва Толстого, на каком транспорте перемещались по городу жители, где и как общались, учились и лечились.

Экспозиция мультимедийная — можно послушать аудиозаписи, принять участие в викторине и даже поговорить с самим Толстым!

Да-да, в одном из залов установлен старинный дисковый телефонный аппарат, рядом — список номеров, набрав которые, вы услышите в трубке голос Льва Николаевича.

Этот аппарат заинтересовал всех гостей — послушали голос великого писателя даже министр культуры Ольга Любимова и экс-министр культуры Михаил Швыдкой.

В сувенирном магазинчике «Пьер» можно купить симпатичную яснополянскую керамику. Этот художественный стиль в керамике относительно молодой – с 1997 года, но уже узнаваемый и очень теплый.

На втором этаже располагается еще одна экспозиция «Комильфо/не комильфо». Она рассказывает об отношении Льва Николаевича к правилам хорошего тона, стилю одежды, манерам. В витринах — личные вещи писателя и много его портретов разных годов.

На втором этаже также располагаются 9 номеров, каждый имеет название и оформлен в соответствующем стиле. А на стенах коридоров — кадры из фильмов по произведениям Льва Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина».

Кстати, роман «Анна Каренина» был издан в 1878 году, а первая его экранизация вышла в 1911 году, вскоре после смерти Льва Толстого. Это самое экранизируемое произведение во всем мире — за всю историю кинематографа драма Льва Толстого была снята более 30 раз. «Войну и мир» экранизировали реже — всего 10 раз.





Ольга Любимова и Алексей Дюмин осмотрели Музейный квартал.

Около дома № 6 по улице Металлистов первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин презентовал проект филиала еще одного федерального музея — Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина .

– Знаю, в Туле любят театр. И прекрасно, что здесь появится филиал музея любителей театра. В филиале, как и в головном музее, предусмотрены детский центр с занятиями для детей, возможности привозить коллекции, книжный магазин, уездный театр — пространство для молодых команд, для детей и подростков, — сказала Ольга Любимова. — Это будет пятый филиал музея имени А. А. Бахрушина в России.

Напомним, что о создании Музейного квартала в Туле губернатор Алексей Дюмин заявил в декабре 2016 года в своем Послании к депутатам облдумы и жителям. Он выступил с инициативой «вернуть реку горожанам», создать комфортное и современное общественное пространство в исторической части города. А уже 26 июля 2017 года в Доме дворянского собрания был презентован уникальный для Тулы урбанистический проект «Тульская набережная», разработанный архитекторами столичного бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро в тесном сотрудничестве с правительством региона и администрацией города Тулы.

Важной частью проекта было обновление улицы Металлистов: были комплексно реконструированы сети, заменено освещение, выполнено озеленение. Большинство зданий, как примеры застройки XIX века, сегодня являются объектами культурного наследия. Несколько наиболее ярких с архитектурной точки зрения зданий отведены под Музейный квартал.

Кстати, год назад, в марте 2020 года, министр Любимова посетила Тулу с рабочим визитом и проинспектировала работы в Музейном квартале.