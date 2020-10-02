Музей без экспонатов: в Туле открылся Центр семейной истории

Как рассказать историю без предметов, представляющих историческую ценность? Что имеет ее и когда она появляется? Новый музей Тулы дает ответы на эти вопросы.

В историческом квартале Тулы сегодня официально открылся Центр семейной истории (ЦСИ), являющийся филиалом Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова.

В преддверии официального открытия журналистам удалось побывать на экскурсии по экспозиции. Разместился ЦСИ в нескольких корпусах по адресу: Тула, ул. Благовещенская д.8, каждый из которых получил свою смысловую нагрузку.

Первая выставка ЦСИ называется «Семейное дело». На ней вы не найдете клишированных характеристик Тулы – оружейной столицы, родины пряников и самоваров и прочих устоявшихся выражений. Как бы это ни было здорово и ни вызывало гордости, но многие туляки согласятся, что эти слова давно уже набили оскомину. История Тулы намного шире базовых понятий и эта выставка как раз об этом.

Она рассказывает про Тулу с человеческим лицом – не про город заводов и фабрик, а про город людей, который только учится понимать себя в таком качестве. Это рассказ о Туле как о пространстве, которое помогает или мешает отношениям, о жизни семьи в этом пространстве. Про то, как люди создают себя и свой мир, как передают его следующим поколениям.

Экспозиция лишь на первый взгляд кажется незамысловатой, но именно в этом кроется ее суть. Ведь семья и ее история складывается из мелочей и ежедневных незначительных казалось бы событий, поступков, слов, которые лишь спустя много лет приобретают значение. Ведь только с течением времени детские рисунки, мамина улыбка, семейный ужин, аромат бабушкиных пирогов будут цениться на вес золота.

Создавая эту выставку, специалисты центра провели порядка 20 глубинных интервью с представителями разных семей, и собрали большое количество материалов для экспозиции: письма, рисунки, фотографии, книги, предметы разных габаритов.

Знакомясь с представленными артефактами, письменной и устной историей семей, посетители смогут взглянуть на понятия «семья» и «дом» с точки зрения трансляции знаний о своем роде. Здесь жители разных районов Тульской области будут делиться своим опытом понимания семьи, рассуждать о том, что делает семью семьей, зачем она вообще нужна, будут рамышлять о связи, заботе, поддержке.

Все семьи, представленные на выставке, интересны и каждая по-своему. При этом кураторы нашли общий для всех семей аспект, который позволил соединить их в едином поле: дело.

Во всех выбранных семьях присутствует профессиональная преемственность. Разговор о ней становится рамкой для разговора обо всех других аспектах семьи. Дело это не только профессия, это вклад семьи во внешний мир, ее служение. Верно и обратное: семья сама по себе тоже «дело», ради которого затеваются многие другие дела.

Выставка рассматривает внутрисемейные отношения через поступки, ритуалы, этические системы и обращает особое внимание на память. Что туляки считают важным, а что неважным, какой опыт хранят и передают, а какой забывают? Как переплетаются «объективное время» и «субъективное время»? Ведь события Большой истории оставляют на жизни каждого индивидуальный, но «типичный» отпечаток. Многих арестовали, многие голодали, многие ушли на фронт - но проживал это каждый по-своему, и фиксировал прожитое — тоже.

Среди героев выставки фигурируют представители семьи Поленовых. Речь идет о Дмитрий Поленове (сыне художника В.Д.Поленова), его жене Анне Поленовой и их сыне Федоре Поленове, который впоследствии занял место отца на посту директора музея «Поленово».

Эта семья интересна не только тем, что здесь естественным образом соединяются темы родового гнезда и дела, но и драматической ситуацией, когда на протяжении почти двадцати лет члены семьи были разлучены: сначала из-за пребывания Дмитрия и Анны в лагерях (1937-1945), затем в связи с учебой Федора в военно-морском училище и последующей службой во флоте (1947-1960). Это довольно трудное с человеческой точки зрения обстоятельство привело к тому, что мы имеем интереснейший материал – письма, в которых проговариваются те вещи, которые в других семьях часто не упоминается.

Именно эта технология семейной коммуникации Поленовых и стала одним из предметов экспонирования.

– Это если угодно своеобразный мастер-класс применения различных способов коммуникации внутри семьи Поленовых для поддержания общения друг с другом. Например, у Дмитрия Поленова был очень строгий режим нумерования и датирования писем. Если он получал письмо без даты и номера, то в ответе на него он обязательно указывал на это: «Что же ты не пронумеровал письмо, я теперь не знаю, сколько ты отправил, сколько я получил». Нумерация нужна была для того, чтобы быть уверенным, что все письма дошли до него и ни одно из них не потерялось в пути, – рассказали кураторы выставки.

Наталья Поленова, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, добавляет, что эти письма, записи в дневниках не только являются показателем способов внутрисемейных связей, но и раскрывают понятие заботы и внимания между членами семьи:

– Такие просты слова «Федюша сейчас с нами, мы стараемся его получше его подкормить, чтобы он набрался сил для московской жизни» – в принципе достаточно банальные фразы, но именно в них и кроется забота и поддержка человека, который находится в лагере, чтобы он не волновался и был уверен, что все хорошо. По письмам видно, что Поленовы очень простые люди. Очень забавно, когда отец спрашивает у сына про несостоявшуюся невесту: «Как у тебя с Аллой? Ты не волнуйся, у меня так три раза было, пока я маму твою не встретил». Это абсолютно обычный человеческий разговор, который пронизан болью друг за друга. Нити в этой части экспозиции подчеркивают связь между людьми.

Посетителям тоже, кстати, предлагают рассказать, о своих семейных способах коммуникации и поддержки. Для этого все-лишь нужно навернуть нитку из клубка на соответствующий гвоздик на стене.

В этой выставке нет упорядочивания информации по семьям не стоит ожидать хронологического способа повествования. Информация структурирована по темам, каждая из которых является своего рода призмой для рассмотрения широкой семейной темы.

Важную роль играют вопросы. Во-первых, вопросы основной способ получения информации от представителей семей, участвующих в выставке. Но кураторы выставки идут дальше и задают эти же вопросы каждому посетителю. Так, естественным образом возникает повод для интерактивности и для создания народного архива.

В этом и заключается главный принцип работы центра: дать понять посетителям, что авторами основного проекта ЦСИ являются сами туляки.

Цель организаторов центра – пробудить у каждого желание изучать историю собственной семьи, в том числе, с помощью того набора инструментов, который представлен посетителям на этой открывающей выставке.

Программы и выставки Центра будут посвящены обычным людям тому, как они живут и общаются, создают семьи, воспитывают детей. Создатели центра уверены, что знание о разных поколениях добавляет нашей жизни смысла, а нашему обществу глубины рефлексии и осознанности. Этот опыт особенно важен для России страны с разорванной культурной традицией.

Центр семейной истории предполагает работу с устной и письменной семейной историей, причем работа эта будет организована в духе культуры участия — таким образом самими жителями Тульской области здесь будет создаваться своеобразный народный архив.

Деятельность Центра не будет ограничиваться выставками семейных реликвий туляков здесь будет реализовываться обширная образовательная деятельность, в частности, программа публичных мероприятий для всех возрастов.

Выставка «Семейное дело» будет работать до по 4 апреля 2021 года. Она будет сопровождаться публичными мероприятиями для всех возрастов (программа будет опубликована на сайте в разделе «Филиалы»).

Сегодня и завтра (3 и 4 октября) посетить выставку можно бесплатно.

Адрес Центра семейной истории: г.Тула, ул. Благовещенская д.8.

График работы ЦСИ: с 9:00 до 18:00 (кроме понедельника и вторника).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (487) 233-82-03. Также связаться с сотрудниками цси можно электронной почте: rula @polenovo.ru