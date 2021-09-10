В Тульской области открылся первый в России музей земства

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

10 сентября в селе Крапивна Щекинского района состоялось торжественное открытие первого в России музея земства – филиала музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Участников мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

- Музей земства – один из уникальных музеев России. Здесь посетители увидят совершенно новое музейно-выставочное пространство, – отметила Ольга Гремякова.

Музей земства открылся в здании, в котором Л.Н. Толстой неоднократно бывал по общественным делам. В нем раньше располагались уездное казначейство и полицейское управление. Выставочное пространство нового музея условно разделено на две части. Экспозиция первого этажа посвящена теме градостроительства и истории самой постройки.

На втором этаже посетители могут узнать о разных сферах деятельности земства: образовании, медицине, страховании, финансах. Каждый тематический блок сопровождается цитатой Л.Н. Толстого, а подлинные экспонаты дополняются современными интерактивными решениями.

Имя Л.Н. Толстого тесно связано с Крапивной. Писатель был одним из видных представителей дворянства Крапивенского уезда. В 1860-е годы занимал должность мирового посредника на 4-м Крапивенском участке. На протяжении многих лет активно участвовал в работе земского самоуправления и мировых судов, а также способствовал открытию школ для крестьянских детей.