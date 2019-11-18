Нацпроект «Демография» в Тульской области: «Молодым – работа, пожилым – забота»

Фото пресс-службы правительства Тульской области и из архива Myslo.

Для Тульской области — одного из самых возрастных регионов России — эта проблема в числе наиболее актуальных. Исправить ситуацию призван национальный проект «Демография». О том, как он реализуется в регионе, рассказывает министр труда и социального развития Тульской области Андрей Филиппов.

В Москву или в Тулу?

Сейчас более трети жителей нашего региона — старше пенсионного возраста. Причины вполне понятны: с одной стороны, сказывается близость Тулы к Москве. Уже многие годы молодые люди, получив образование, уезжают работать в столицу. С другой стороны, отток молодежи привел к тому, что рождаемость в области заметно упала. Согласно статистике, число потенциальных мам в возрасте от 18 до 30 лет в регионе ежегодно сокращалось.

Но, как говорит Андрей Филиппов, регион не стоит на месте. Сегодня по размеру МРОТ Тульская область занимает 3-е место в стране. Повышение уровня минимальной оплаты труда, привлечение новых инвестиций и создание новых рабочих мест дало заметные результаты.

Сегодня по уровню зарплаты Тульская область занимает 4-е место в ЦФО, и желающих уехать на заработки в Москву с каждым годом становится меньше. Современная молодежь выбирает предприятия нашего региона, ведь уровень заработной платы в столице теперь ненамного выше, а накладных расходов — хоть отбавляй!

Но увеличения зарплаты недостаточно, считает министр. Необходимо прямое стимулирование потенциальных родителей к рождению детей.

Маткапитал, детсады и пособия

Сейчас в Тульской области предусмотрены выплаты из федерального бюджета на первого и второго ребенка — 9776 рублей в месяц; выплаты на третьего ребенка, в которых область участвует в рамках софинансирования, — 12 496,62 рубля в месяц; федеральный материнский капитал, а также региональный материнский капитал, который с 1 января 2020 г. увеличится и составит 150 тысяч рублей. Всего – порядка 60 видов мер социальной поддержки.

Оксана Ворсохина – Для молодых мам главное после декрета – выйти на работу или освоить новое дело, а для этого должны быть ликвидированы все вопросы с очередью в детсады и ясли. У меня двое детей. И если я уверена, что малыша будет с кем оставить и я не потеряю профессию, что государство окажет помощь, я вполне могу задуматься и о третьем ребенке.

– Многие женщины действительно не торопятся рожать, потому что будут вынуждены сидеть с малышом дома, получая пособие по уходу за ребенком, — говорит Андрей Филиппов. — Чтобы дать им возможность продолжать трудиться и не терять заработок, в области открываются новые детские сады и ясли. И если очереди в садики мы уже ликвидировали, то с местами в ясельные группы такая проблема остается. Сейчас нехватка составляет порядка 1,5 тысячи мест.

При этом в Тульской области мамам, чей ребенок не смог попасть в ясли, дополнительно к федеральным пособиям платят еще 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, мамы, которые находятся в декретном отпуске, могут повысить свою квалификацию или получить новую профессию. Около 370 жительниц Тульской области ежегодно проходят обучение по программам, которые мы формируем исходя из реальных потребностей на региональном рынке труда.

Старшее поколение

Наиболее актуальное для нашей области направление нацпроекта- «Старшее поколение».

– Мы полностью переформатировали устаревшую систему социального обслуживания пожилых людей как на дому, так и в стационаре, — говорит Андрей Филиппов. — Раньше, чтобы получить помощь, пенсионер должен был самостоятельно обратиться в социальную службу, а если не пришел, то никто о нем и не знал, человек оставался со своими проблемами один на один. Теперь обязанность социальных работников — находить таких людей и предлагать им все необходимые услуги.

Мы сейчас активно развиваем горячую линию координационного Центра по системе долговременного ухода 8 (800) 00-52-26, куда каждый может позвонить и рассказать, например, о своем одиноком соседе, который заболел или уже не может выходить из дома в силу возраста.

В Тульской области работают специальные школы, в которых мы обучаем родственников ухаживать за своими пожилыми членами семьи, выдаем напрокат специальные технические средства, необходимые для такого ухода.

Наталья, одна из слушательниц «Школы родственного ухода», которая проводится в отделении паллиативной помощи ГУЗ «ГБ №3 г. Тулы»:

Наталья – У меня свекровь попала с инсультом в больницу, впоследствии мы решили забрать ее домой. Я должна знать, как за ней ухаживать, как кормить, переодевать. Эти занятия в «Школе родственного ухода» не просто нужны, а жизненно необходимы.

В тульских клиниках открываются дневные стационары для людей, которым уже сложно за собой ухаживать. Там они получают не только профессиональный уход и реабилитационные программы, но и интересный досуг.

Также приобретаем самое современное реабилитационное оборудование, бесплатно развозим пенсионеров из сельских поселений в медицинские клиники на диспансеризацию и дополнительные обследования. Для этого мы в рамках нацпроекта закупили 13 микроавтобусов. Они ежедневно курсируют во всех районах области по расписанию, которое вывешено во всех поликлиниках и МФЦ.

Еще одно направление нацпроекта — переобучение граждан предпенсионного возраста. Сегодня это 57 лет для мужчин и 52 года для женщин. Но совсем скоро к предпенсионерам будут относить людей от 50 лет и старше. Курсы проходят на базе высших и средних профессиональных образовательных учреждений за счет средств нацпроекта.

Чтобы попасть на них, достаточно обратиться в один из центров занятости, который находится в каждом районе области. Предприятия также могут направлять своих «возрастных» сотрудников на бесплатное переобучение. В этом году его пройдут порядка 1300 человек.

Спорт и здоровье

Но чтобы исправить ситуацию в регионе, необходимо не только стимулировать молодежь к рождению детей, считает министр труда. Нужно создать все условия для того, чтобы люди у нас жили как можно дольше и были здоровы. В области сейчас идет активное переоборудование поликлиник, проводится массовая диспансеризация.

Пройти полное медицинское обследование можно даже в рабочее время, не теряя при этом зарплаты. Завотделением медицинской профилактики, врач-терапевт ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 им. Толстого», филиал №1, Людмила Садовщикова:

Людмила Садовщикова – Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, к которой вы прикреплены. С собой нужен паспорт и полис. В Трудовом кодексе РФ есть ст. 185.1, предусматривающая выделение выходных дней на диспансеризацию. Достаточно письменного заявления в свободной форме («Прошу освободить от работы такого-то числа… для прохождения диспансеризации»). День диспансеризации оплачивается в размере среднего заработка.

«Спорт — норма жизни». Главная цель этой программы нацпроекта — вовлечь как можно больше туляков в занятие спортом. Например, по всей области сейчас устанавливаются специальные площадки для сдачи нормативов ГТО, всего их будет 13. В программу активно включились крупнейшие работодатели региона, которые поощряют своих сотрудников, сдавших нормы ГТО.

Про маткапитал, землю и субсидии на жилье

Но, пожалуй, ключевым стал пакет дополнительных мер поддержки рождаемости, который принят по инициативе губернатора и начнет работу 1 января 2020 года.

Это существенное увеличение регионального материнского капитала при рождении третьего и последующих детей.

Сейчас он составляет около 70 тысяч рублей, а с 1 января это будет 150 тысяч рублей.

Компенсация за предоставление земельного участка многодетным семьям – в размере 200 тысяч рублей.

Выплаты студенческим семьям: единовременная при рождении ребенка — 25 тысяч рублей, ежемесячная — в размере 3 тысяч.

Мы поддерживаем многодетные семьи. С 1 января они будут получать дополнительные выплаты. Если семья малоимущая — 11 тысяч рублей на каждого ребенка. Если у семьи доход до двух прожиточных минимумов — в размере 3 тысяч на каждого ребенка.

По решению губернатора со следующего года в два раза вырастет объем средств, которые ежегодно направляются на предоставление субсидий многодетным семьям на приобретение жилья, — со 165 до 300 млн рублей. А значит, вдвое больше семей смогут улучшить свои жилищные условия.

Раньше был известен девиз «Молодым — работа, пожилым — забота». Он вполне подошел бы и для нацпроекта «Демография». Потому что он ориентирован на людей разного возраста. Всех проблем в одночасье не решить, но важно дать стимул: кому-то — завести семью и родить ребенка, кому-то — пойти получать новую профессию, а кому-то — просто обратиться за необходимой помощью и получить ее вовремя.

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Каким будет результат?

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