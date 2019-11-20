В Туле состоялся Мемориал по русским шашкам памяти Абаулина

Фото Федерации шашек Тульской области.

Рассказываем, кто стал победителем.

В Туле на базе Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества состоялся Мемориал по русским шашкам, посвященный памяти воспитанника тульского Дворца пионеров, гроссмейстера СССР, кандидата технических наук Валентина Ивановича Абаулина. В соревнованиях приняли участие 40 шашистов.

В упорной борьбе за тройку призовых мест среди мужчин результаты распределились следующим образом:

Валерий Саакян. Николай Воробьев. Константин Тарасов.

Среди девочек 2008 г.р. и моложе:

Софья Филимонова. Анна Лыженкова. Анна Дроздецкая.

Среди мальчиков 2008 г.р. и моложе:

Кирилл Миненко. Илья Левин. Иван Белешников.

Среди девушек 2002-2007 г.р. медали завоевали чернские спортсменки: Анна Котенева, Дарья Акимова и Ксения Блохинова. Среди юношей 2002-2007 г.р. первенствовал Даниил Сытенков.

Все победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными призами.