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В Туле состоялся Мемориал по русским шашкам памяти Абаулина
Фото Федерации шашек Тульской области.

В Туле состоялся Мемориал по русским шашкам памяти Абаулина

Рассказываем, кто стал победителем.

В Туле на базе Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества состоялся Мемориал по русским шашкам, посвященный памяти воспитанника тульского Дворца пионеров, гроссмейстера СССР, кандидата технических наук Валентина Ивановича Абаулина. В соревнованиях приняли участие 40 шашистов.

В упорной борьбе за тройку призовых мест среди мужчин результаты распределились следующим образом:

  1. Валерий Саакян.
  2. Николай Воробьев.
  3. Константин Тарасов.

Среди девочек 2008 г.р. и моложе:

  1. Софья Филимонова. 
  2. Анна Лыженкова.
  3. Анна Дроздецкая.

Среди мальчиков 2008 г.р. и моложе:

  1. Кирилл Миненко.  
  2. Илья Левин.
  3. Иван Белешников.

Среди девушек 2002-2007 г.р. медали завоевали чернские спортсменки: Анна Котенева, Дарья Акимова и Ксения Блохинова. Среди юношей 2002-2007 г.р. первенствовал Даниил Сытенков.

Все победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными призами.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:13 0
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