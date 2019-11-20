В Туле состоялся Мемориал по русским шашкам памяти Абаулина
Рассказываем, кто стал победителем.
В Туле на базе Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества состоялся Мемориал по русским шашкам, посвященный памяти воспитанника тульского Дворца пионеров, гроссмейстера СССР, кандидата технических наук Валентина Ивановича Абаулина. В соревнованиях приняли участие 40 шашистов.
В упорной борьбе за тройку призовых мест среди мужчин результаты распределились следующим образом:
- Валерий Саакян.
- Николай Воробьев.
- Константин Тарасов.
Среди девочек 2008 г.р. и моложе:
- Софья Филимонова.
- Анна Лыженкова.
- Анна Дроздецкая.
Среди мальчиков 2008 г.р. и моложе:
- Кирилл Миненко.
- Илья Левин.
- Иван Белешников.
Среди девушек 2002-2007 г.р. медали завоевали чернские спортсменки: Анна Котенева, Дарья Акимова и Ксения Блохинова. Среди юношей 2002-2007 г.р. первенствовал Даниил Сытенков.
Все победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными призами.