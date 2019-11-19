В Тульской области региональный маткапитал вырастет до 150 тысяч рублей

Сумма увеличится при рождении третьего и последующего ребенка с 1 января 2020 года.

19 ноября Тульская областная Дума проводит публичные слушания по проекту бюджета региона.

В Тульской области планируется увеличение областного материнского капитала при рождении с 1 января 2020 года третьего и последующего ребенка с 65 919,70 руб. до 150 000 руб.

Планируется увеличение размера ежемесячной денежной выплаты на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье с 1 977,60 руб. до 11 000 руб., если среднедушевой доход семьи не превышает однократную величину прожиточного минимума в Тульской области, при условии рождения с указанной даты третьего или последующего ребенка и до достижения им трехлетнего возраста, до 3000 руб. — в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума.

Предусмотрена возможность для многодетных граждан получения единовременной денежной выплаты в размере 200 000 рублей взамен представления земельного участка в собственность бесплатно, с целевым направлением на улучшение жилищных условий.

На указанные цели в проекте бюджета предусмотрено: