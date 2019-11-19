В Тульской области региональный маткапитал вырастет до 150 тысяч рублей
Сумма увеличится при рождении третьего и последующего ребенка с 1 января 2020 года.
19 ноября Тульская областная Дума проводит публичные слушания по проекту бюджета региона.
Планируется увеличение размера ежемесячной денежной выплаты на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье с 1 977,60 руб. до 11 000 руб., если среднедушевой доход семьи не превышает однократную величину прожиточного минимума в Тульской области, при условии рождения с указанной даты третьего или последующего ребенка и до достижения им трехлетнего возраста, до 3000 руб. — в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума.
Предусмотрена возможность для многодетных граждан получения единовременной денежной выплаты в размере 200 000 рублей взамен представления земельного участка в собственность бесплатно, с целевым направлением на улучшение жилищных условий.
На указанные цели в проекте бюджета предусмотрено:
- 2020 год — 340,7 млн рублей,
- 2021 год — 802,4 млн рублей,
- 2022 год — 1184,7 млн рублей.