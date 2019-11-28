Нацпроект в Тульской области: Повышение производительности труда

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

К сожалению, сегодня производительность труда на наших предприятиях приоритетных, несырьевых отраслей экономики достаточно низкая. В результате мы проигрываем конкурентам на рынке, имеем большие издержки в себестоимости продукта, низкие продажи даже высокотехнологичной продукции.

О том, как нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» позволит решить эту проблему и как он уже работает в нашем регионе, нам рассказал министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов.

– В Тульской области есть своя специфика. Тулу не зря называют оружейной столицей России, ведь опорные предприятия области входят в оборонно-промышленный комплекс страны. Но ОПК — это закрытое производство, поэтому мы работаем в основном с компаниями гражданского назначения разных отраслей — машиностроение, сельское хозяйство и пищевая промышленность, строительство.

Перед нами поставлена амбициозная задача — к 2024 году добиться темпов роста производительности труда в регионе не ниже 106,3%.

Для предприятий – участников проекта рост производительности за три года должен составить не менее 30%.

Механизмы для этого есть как на федеральном, так и на региональном уровне. Министерство экономического развития России создало Федеральный центр компетенций, который разработал целый набор методик, позволяющих повысить производительность труда в регионах. В Тульской области образован свой региональный центр компетенций, который принимает все лучшие практики из федерального центра. Это уже апробированный успешный набор практик, который можно перенести на конкретное предприятие или отрасль.

Тульская область — одна из семи регионов-«пилотов». Мы начали этот проект в 2017 году, и на нас по сути обкатывали новые инициативы. Теперь наши результаты Федеральный центр компетенций переносит на предприятия других регионов России. Сейчас таких в программе уже 36.

В основе нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» лежит принцип бережливого производства. Это практика, которая зарекомендовала себя во всем мире как наиболее эффективная. У нас в стране первыми ее испытали на себе крупнейшие предприятия — «Росатом» и «Роснефть».