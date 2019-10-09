Как и где пройти диспансеризацию в Туле

С октября 2018 года в Трудовом кодексе РФ есть ст. 185.1, предусматривающая выделение выходных дней на диспансеризацию. Они оплачиваются в размере среднего заработка.

Кто может пройти бесплатную диспансеризацию в 2019 году?

Людмила Садовщикова – Диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и 1 раз в 3 года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. То есть в 2019 году на диспансеризацию приглашают всех граждан 40 лет и старше, а также туляков 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 годов рождения. В 2020 году на диспансеризацию пригласят граждан всех годов рождения по 1980 г. включительно, а также 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002.

Если полный скрининг в год диспансеризации по году рождения вы не прошли, воспользоваться таким правом можно будет только через 3 года (если вам менее 40 лет).

Правда, если вы все-таки задумались о своем здоровье и решили его проверить, вы имеете право пройти бесплатный профилактический медосмотр в поликлинике. Направление с работы необязательно. В соответствии с приказом Минздрава РФ №124н, медосмотр проводится по желанию гражданина ежегодно.

Кстати, в Тульской области наиболее активны в плане прохождения диспансеризации граждане старшего возраста. Хотя в этом году активизировалась и молодежь до 40 лет. Женщин больше мужчин, но частенько на осмотр приходят семейными парами.

– Был случай в этом году. Муж привез жену на диспансеризацию, но сам проходить осмотр не собирался. Уговорили вместе с супругой. И не зря! Анализ кала на скрытую кровь был нехорош. Направили мужчину на колоноскопию – и диагноз подтвердился. Опухоль. Его успешно прооперировали. Вот так в 52 года этот туляк, можно сказать, второй раз родился! – говорит Людмила Садовщикова.

По ее словам, в возрастной группе туляков 18-39 лет много случаев ожирения и гипертонии, у женщин после 40 лет бывают случаи выявления рака молочной железы и шейки матки. Не снижается процент курящих и выпивающих.

Где пройти бесплатную диспансеризацию?

– В медицинской организации, в которой вы получаете первичную медико-санитарную помощь. Проще говоря, в поликлинике, к которой прикреплены. Эта организация должна иметь лицензию на оказание всех видов медицинских услуг, входящих в медосмотр. С собой нужен паспорт и полис.

Много ли времени занимает диспансеризация?

– Все зависит от того, к какой возрастной группе вы относитесь. Граждане 18-39 лет могут пройти обследование за 1-2 визита, а вот людям постарше, где проводится бóльший объем исследований, надо прийти 2-3 раза. Несколько раз придется прийти на прием людям старше 70 лет, так как в объем диспансеризации для них входят консультации окулиста, лора, эндокринолога.

Чтобы в первый визит пройти по максимуму исследований, в том числе сдать анализы, лучше приходить в поликлинику с утра и натощак.

Сэкономить время можно, заполнив анкету диспансеризации на сайте госуслуг.

Нужно авторизоваться на сайте, нажать на кнопку «Все услуги», выбрать «Моё здоровье» и далее «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации».

С октября 2018 года в Трудовом кодексе РФ есть ст. 185.1, предусматривающая выделение выходных дней на диспансеризацию: 1 день в 3 года – на диспансеризацию всем работающим; 2 дня (ежегодно) – предпенсионерам и пенсионерам. Для этого достаточно письменного заявления в свободной форме («Прошу освободить от работы такого-то числа… для прохождения диспансеризации»). День диспансеризации оплачивается в размере среднего заработка.

Что включает в себя бесплатная диспансеризация в 2019 году?

– Она проходит в два этапа. Основная цель 1-го этапа – диагностика рисков, которые могут угрожать здоровью человека, выявление приема психотропных или наркотических препаратов. Проводится анкетирование об образе жизни гражданина, измерение роста, веса, окружности талии и определение индекса массы тела, артериального давления.

Анализ крови на общий холестерин и глюкозу.

Флюорография или рентген лёгких (1 раз в 2 года).

ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 35 лет).

Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 40 лет).

Обследование у невролога – для родившихся до 1969 г.

Для женщин – осмотр гинекологом.

На первом этапе проводятся также:

общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) – с 40 лет;

исследование кала на скрытую кровь (с 40 до 64 лет включительно – 1 раз в 2 года, с 65 до 75 лет включительно – ежегодно);

эзофагофиброгастродуоденоскопия (исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки посредством гибкого эндоскопа) – в возрасте 45 лет;

для женщин: цитологическое исследование мазка с шейки матки (с 18 до 64 лет включительно – 1 раз в 3 года);

маммография (с 40 до 75 лет включительно – 1 раз в 2 года);

для мужчин: определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 60, 64 года);

осмотр врачом-терапевтом по результатам первого этапа. Второй этап – см. таблицу.

Как долго ждать результаты анализов и исследований?

– Забор анализов проводят в поликлиниках, а исследования проводятся централизованно в определенных лабораториях, в том числе диагностического центра и онкодиспансера. Поэтому результаты анализа крови известны на следующий день, анализа кала на скрытую кровь – через неделю, цитологический мазок на раковые клетки – в течение месяца. Требуется также время на описание снимков маммографии – в течение недели.

Почему не сообщают смсками результаты маммо­графии и другие результаты исследований?

– Если результаты исследований показывают отклонения от нормы, то таким гражданам мы звоним и предлагаем для уточнения диагноза пройти дополнительные исследования, – пояснила Людмила Садовщикова. – К сожалению, сообщать результаты исследований всем прошедшим диспансеризацию у нас нет возможности – ни штатной единицы для этого нет, ни финансирования отправки смс.

Зачем нужно приходить к врачу после всех исследований,

если с анализами все хорошо?

– Во-первых, получить на руки результаты исследований и паспорт здоровья с рекомендациями врача. Например, если вы решите бросить курить, вам могут дать направление в Центр здоровья для консультации специалиста.

Во-вторых, снимки маммо­графии в архиве не хранятся, поэтому лучше и анализы и снимки взять для своего личного архива – ведь правильно наблюдать состояние органа в динамике. Тем более что человек может обращаться и в частные клиники, и прикрепиться к другому медучреждению, и уехать в другой город.

В-третьих, если у человека выявлено заболевание, например диабет, его поставят на диспансерный учет у эндокринолога. Это важно и для поддержания нормального самочувствия, и для бесплатного получения необходимых лекарств.

Второй этап диспансеризации

Консультации специалистов назначает врач-терапевт.

