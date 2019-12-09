Как реализуется в Тульской области нацпроект «Здравоохранение»

Фото пресс-службы правительства Тульской области и из архива Myslo.

Проблемы в сфере здравоохранения в Тульской области такие же, как и во всей стране. Что уже удалось сделать в рамках нацпроекта и какие планы?

Нацпроект задал главные направления, среди которых — развитие первичной медико-санитарной помощи и отдельно детского здравоохранения, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечение медицинских учреждений профессиональными кадрами.

О том, как реализуется в регионе национальный проект «Здравоохранение», нам рассказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Доступность помощи

Главный вектор развития первичной медико-санитарной помощи — профилактика, прогнозирование и предупреждение заболевания. Важны активная позиция самих людей в сохранении своего здоровья, своевременное обращение к врачам, доступность медицинской помощи.

– Мы развиваем сеть фельдшерско-акушерских пунктов, – говорит Алексей Алоисович. – В рамках нацпроекта в этом году в регионе устанавливаем 10 модульных ФАПов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Для фельдшеров, работающих в ФАПах, закупаем автомобили.

Узкие специалисты районных больниц приезжают в ФАПы по графику. Для таких выездов в этом году закуплено 4 передвижных комплекса. В Ясногорскую больницу такой комплекс уже поставлен, еще три ожидаются до конца года.

В области развивается телемедицина. Минздрав закупает стационарные и передвижные телемедицинские комплексы, которые позволяют врачу увидеть пациента и провести обследование на расстоянии. К этим комплексам можно подключить диагностическое оборудование: врач районной или областной больницы получит данные обследования в режиме онлайн. Это полноценная врачебная консультация, хотя врач и пациент находятся друг от друга в десятках километров (пациента при этом сопровождает фельдшер).

В регионе развивается санитарная авиация. За полгода 74 пациента были эвакуированы вертолетом.

В тульских поликлиниках внедряются бережливые технологии. Новая модель поликлиники организует систему таким образом, чтобы каждый сотрудник понимал и качественно выполнял свои задачи. Бережливые технологии повышают качество оказания медпомощи, посещение поликлиники становится комфортным.

Анастасия Иванова работает участковым терапевтом в поликлинике №3 тульской горбольницы №9:

Анастасия Иванова – Я закончила мединститут ТулГУ, проходила обучение по курсу «Бережливая поликлиника». Этот проект действительно экономит время и пациента, и врача. По предварительной электронной записи пациент приходит строго к назначенному времени, и ему не приходится сидеть в очереди у кабинета. В срочных случаях пациентов принимает дежурный врач – запись к нему не нужна, врачи работают с 8.00 до 20.00. Без помощи не оставят никого. Каждый врач работает в информационной системе: у него есть все данные по пациенту, врач может записать его к узкому специалисту или на исследования, видит результаты анализов и предыдущие назначения.

Качество медпомощи

По словам министра, нацпроект «Здравоохранение» позволяет провести дооснащение оборудованием детских поликлиник, сосудистых центров, онкологического диспансера. В этом году для больниц области закуплено более 100 единиц оборудования.

– Мы приобрели линейный ускоритель для онкодиспансера в Туле, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, которые будут поставлены в областную больницу и в больницу имени Д. Я. Ваныкина, ЛОР-комбайны, рентген установки и современные аппараты УЗИ для детских поликлиник районных больниц. В рамках нацпроекта в этом году в области открыто три центра амбулаторной онкологической помощи — в Туле, Новомосковске и Щекино.



Новый ЛОР-комбайн в больнице им. Д. Я. Ваныкина.

кадры

Это еще одно ключевое направление нацпроекта. За год в больницы области принято почти 500 врачей.

Для привлечения медиков в регионе действуют социальные программы.

Для врачей востребованных специальностей, которые впервые пришли в медучреждение области, предусмотрены выплаты в размере 650 тысяч рублей. Для фельдшеров скорой — 450 тысяч рублей. За счет этих средств возможна компенсация выплат по ипотеке.

В регионе действует программа льготного ипотечного кредитования для медработников, приобретается и служебное жилье.

– Я считаю, что это важно, потому как если человеку комфортно жить — ему комфортно и работать. А молодым специалистам, которые после учебы приходят в наши больницы, после трех лет работы положена компенсация в размере пяти должностных окладов. Действуют в области и федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – говорит министр здравоохранения.

Важно не только привлечь специалистов, но и поддерживать их высокую квалификацию. Тульские врачи регулярно учатся, повышают квалификацию на семинарах и мастер-классах.

Так, в симуляционных центрах за этот год прошли обучение более 60 детских врачей. В рамках нацпроекта обучение проходят врачи разных специальностей. И этот процесс непрерывен.

– Всё то, что мы делаем в рамках национального проекта, — колоссальные деньги и человеческий ресурс. Можно накупить оборудование, но надо понимать, кто на этом оборудовании будет работать. Всё должно быть синхронизировано: от планирования закупок и ремонта помещений до обучения специалистов.

Главное — это создание работоспособной команды, которая будет слаженно работать на достижение цели и не подведет. А отвечать мы будем перед жителями области.

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Каким будет результат?

Официальный сайт нацпроектов в Тульской области НАЦПРОЕКТЫ71.рф