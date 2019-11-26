Реализация нацпроекта «Наука» в Тульской области: Заниматься наукой престижно!

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Быть умным сегодня модно. Всё больше молодых людей выбирают для своего будущего высокотехнологичные профессии и инновационные направления.

И главная задача государства сегодня — подхватить этот тренд и дать возможность новому поколению развивать свои идеи и воплощать их в жизнь с пользой для себя и своей страны. О том, как развивается наука в Тульской области, мы поговорили с министром промышленности и науки региона Андреем Платовым.

Премии и гранты

В Тульской области в рамках государственной программы развития промышленности действует подпрограмма по развитию науки и инновационной деятельности. Главный движущий механизм в ней — система грантовой поддержки. Грант — это безвозмездная субсидия на проведение научных и других исследований, а также опытно-конструкторских работ. Получить такую субсидию можно, только пройдя определенный конкурс, и под конкретный проект (предельный размер гранта — 300 000 рублей).

Как рассказал Андрей Платов, в Тульской области такой конкурс проводят ежегодно по трем номинациям. Первая — «Инновации». В ней представить свой проект на конкурс может любой желающий. Главное — проект должен быть интересен и полезен для региона.



В 2019 году грант в размере 300 тысяч рублей получат молодые ученые ТулГУ на реализацию проекта «Исследование загрязнения реки Упы Тульской области и разработка автономной системы дистанционного мониторинга».

Вторая номинация — «Научно-исследовательские проекты». Здесь чаще всего на грантовую поддержку претендуют молодые ученые-инженеры опорных вузов. Те, кто непосредственно занимается какой-то темой, и грант им нужен для продолжения исследований. В этой номинации могут участвовать и будущие ученые: студенты, магистры, которые уже проводят различные исследования.

И третья номинация конкурса — «Помощь в патентовании научных трудов и разработок, а также проведение различных семинаров и лекций».



На организацию и проведение ежегодной региональной научно-практической выставки «Изобретатель и рационализатор – 2019» ТООО «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» получило грант в размере 75 000 рублей. Фото gcr71.ru.

«Конкурс достаточно востребован, — рассказывает министр промышленности и науки. — Мы ежегодно получаем порядка 140-160 заявок. Причем проекты конкурсантов касаются совершенно различных сфер жизни. Например, последние наши победители предложили программу мониторинга качества воды Упы. Отбирая проекты на конкурс, мы опираемся прежде всего на их социальную направленность и отмечаем те проекты, которые могут принести региону реальную пользу».

В области фундаментальных исследований ученые могут также получить грант по линии совместных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).



День оружейника — 2019.

Также в области ежегодно проводятся конкурсы на получение премий. Три премии имени Б. С. Стечкина присуждаются за разработку продукции военного назначения.

Премия имени К. Д. Ушинского — это педагогическая премия для поощрения гуманитариев. И впервые в этом году по инициативе губернатора мы учредили премию имени Е. Н. Сабинина — за создание высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Размер каждой премии составляет 200 000 рублей.

Научно-образовательный центр

«В рамках нацпроекта мы начинаем работу по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Планируем открыть его уже весной 2020 года, — продолжает Андрей Платов. — Этот проект поддержан Министерством образования и науки России. Это своего рода консорциум, или своеобразный „тройственный союз“ образовательного блока, науки и бизнеса. Заказчик проектов НОЦа — предприятия области и страны — платит за разработку новых технологий для своих производств. Научный блок эти технологии создает, а образовательный — обеспечивает поддержку и воспитание кадров для науки.



Заседание регионального совета Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России. Фото soyuzmash.ru.

Особенность НОЦа в том, что в его работе не должно быть оборонной тематики. И для нас это, конечно, не очень хорошо, ведь в области оборонки наш регион обладает наибольшими компетенциями. Поэтому одним из основных направлений деятельности нашего НОЦа станет экология — все 12 программ одноименного национального проекта. Это экологическое машиностроение, вода, воздух и другие. В работе НОЦа заинтересованы все предприятия региона. В последнее время они уделяют большое внимание вопросам экологии. И с научной точки зрения у нас здесь большой потенциал, ведь в области экологии хорошими знаниями и разработками владеют наши ведущие вузы».

Научно-производственные роты

Не так давно наши предприятия ОПК выступили с инициативой: талантливых ребят — студентов и сотрудников производств, которые подлежат армейскому призыву, — не отправлять в военные части, а дать им возможность нести службу, что называется, «без отрыва от производства».

Эту идею поддержал губернатор, и на базе 106-й воздушно-десантной дивизии в 2018 году появилась первая научно-производственная рота. В ней служат 40 человек. Она осуществляет научно-производственную деятельность предприятий АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова».

Дмитрий Коноплев, зам. гендиректора АО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющий директор АО «КБП», считает, что научные роты очень важны для всей оборонной отрасли:

Дмитрий Коноплев – ТулГУ готовит специалистов для наших оборонных предприятий. КБП участвует в работе двух кафедр ТулГУ: там преподают наши конструкторы, готовят студентов для работы в Конструкторском бюро приборостроения. Жаль терять эти кадры даже на год. Научные роты позволяют ребятам не выпадать из процесса работы и продолжать расти в профессии.

Николай Колганов, выпускник ТулГУ, служил в научной роте:

Николай Колганов – Научные роты — удачный проект: служба в армии без потери навыков, времени и опыта. При этом я, например, работал во время службы над тем, что интересно мне как инженеру. В целом могу отметить, что научная рота является хорошим вариантом также для тех, кому по состоянию здоровья противопоказана служба в рядах основных подразделений нашей армии. Нагрузки хоть и имеют место, но преимущественно умственные, чем физические. Да и сам факт сохранения полученной в университете интеллектуальной базы, без её растраты в армии, – неоспоримый плюс!

Еще одна научная рота Тульской области, единственная в стране, где все 40 человек — представители одного региона, проходит службу в военно-инновационном технополисе «Эра» в Анапе. Это прекрасно оборудованная база Министерства обороны РФ, где созданы все условия для ребят, которые проходят службу, занимаясь наукой.

Сейчас четыре наших оборонных предприятия — АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева», ПАО «НПО «Стрела», АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова» — создали на базе «Эры» свои лаборатории, оснастили их новейшим оборудованием и определили направления научной деятельности для своих проектов. Это очень полезная практика как для самих ребят, ведь они не прерывают свою научную практику и не теряют навыков, так и для предприятий, которые часть своей научно-исследовательской работы передают научным ротам.

«Нацпроект «Наука» ориентирован прежде всего на молодежь, — считает Андрей Платов. — Именно она сегодня находится на передовых позициях в плане инноваций, развития науки и технологий. И для наших будущих Менделеевых и Циолковских нацпроект «Наука» станет хорошей стартовой площадкой, базой для развития и профессионального становления».

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