Тульские полицейские сдали кровь для пострадавших в ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Сотрудники УМВД России по Тульской области стали участниками акции, посвящённой Дню памяти жертв ДТП. Стражи порядка из разных служб и подразделений пополнили банк крови.

Вместе с подчиненными кровь сдал начальник УМВД Сергей Галкин. Он отметил, что донорство – одна из форм помощи людям, поэтому полицейские всегда активно принимают участие в подобных мероприятиях.

Благодаря участию сотрудников полиции в донорской акции, удаётся обеспечить компонентами крови пострадавших в ДТП и других экстренных ситуациях.