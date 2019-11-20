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Тульские полицейские сдали кровь для пострадавших в ДТП
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Тульские полицейские сдали кровь для пострадавших в ДТП

Донорская акция прошла на городской станции переливания крови.

Сотрудники УМВД России по Тульской области стали участниками акции, посвящённой Дню памяти жертв ДТП. Стражи порядка из разных служб и подразделений пополнили банк крови.

Вместе с подчиненными кровь сдал начальник УМВД Сергей Галкин. Он отметил, что донорство – одна из форм помощи людям, поэтому полицейские всегда активно принимают участие в подобных мероприятиях.

Благодаря участию сотрудников полиции в донорской акции, удаётся обеспечить компонентами крови пострадавших в ДТП и других экстренных ситуациях.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:27 +4
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