Нацпроекты в Тульской области: приручаем «цифру»

Сегодняшний мир — это мир цифровых технологий, и чтобы сделать его более комфортным и понятным для всех, был запущен национальный проект «Цифровая экономика».

О том, что это такое и какие выгоды сулит нам цифровизация, мы поговорили с министром по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярославом Раковым.

Экономим время и нервы

Основное направление нацпроекта «Цифровая экономика» — создание развитой информационной инфраструктуры. Это использование современных сетей связи во всех сферах жизни человека — в образовании, в медицине, в предоставлении госуслуг и т. д. Создание каналов взаимодействия — некой кровеносной системы данных. По словам Ярослава Ракова, к 2024 году 97% домохозяйств Тульской области должны иметь возможность пользоваться широкополосным Интернетом. И не просто пользоваться, но и получать качественные услуги в режиме онлайн.

Здесь на помощь приходит региональная программа «Цифровое государственное управление».

Её главная задача — заменить устаревшие, архаичные методы работы органов власти цифровыми технологиями. Это позволит свести к минимуму или вовсе исключить хождения по кабинетам. А кроме того — сделать государственные услуги «проактивными», открыв так называемые «суперсервисы» — комплексы услуг.

Федеральный центр запустил 25 суперсервисов. Тульская область отрабатывает «пилот» суперсервиса «Рождение ребенка». Сейчас после появления малыша на свет его родители могут получить порядка 30 услуг. Для этого им нужно более 20 раз посетить либо МФЦ, либо различные ведомства, оставить кучу заявлений, справок. А это — время, а зачастую и нервы!

Суперсервис позволит после регистрации ребенка запустить процесс автоматически. Родителям останется только согласиться с предлагаемым перечнем: «Да, мне нужен СНИЛС. Да, мне нужен полис ОМС. Да, я хочу получить пособие» и так далее.

Кроме того, 1 ноября запущен еще один суперсервис для автомобилистов — электронный евро-протокол. Скоро будет запущен супер-сервис по погашению задолженности — очень востребованный у наших граждан. Многие сталкиваются с проблемой выезда за границу, когда есть неоплаченные штрафы или долги. И даже их уплата не гарантирует своевременный отъезд. Ведь пока информация о погашении долга обновится, может пройти от 3 дней до нескольких недель. А путевка уже завтра! Новый суперсервис позволит в течении часа снять ограничение для выезда, узнать детали долга онлайн и оплатить его в мобильном приложении.

Умный город

Но, пожалуй, самый масштабный проект Цифровой Экономики — это «Умный город». «В нашем регионе в нем участвуют два пилотных муниципалитета — Тула и Новомосковск, — рассказывает Ярослав Раков, — в Новомосковске уже существует «Цифровой двойник города» — своеобразный интеллектуальный центр городского управления, который позволяет в автоматическом режиме мониторить состояние зданий и устранять аварии, своевременно привлекать необходимые ресурсы для решения проблем. В следующем году планируется подобный проект реализовать в г. Тула.

Один из масштабных планируемых этапов проекта до 2024 года — это создание интеллектуальной системы управления городом, дорожным движением, перекрестком, конкретным автобусом. Чтобы правильно планировать схемы дорожного движения, маршруты городского транспорта, снижать загрузку трасс, необходимо переложить все эти колоссальные объемы данных в цифровую модель. Так, в Новомосковске в следующем году должны запуститься умные светофоры.

До 2024 года в многоквартирных домах планируется установить около 4 тысяч «умных» домофонов с видеонаблюдением, тревожной кнопкой и доступом к системе для правоохранительных органов.

«В Москве, где такие домофоны уже используются довольно широко, резко сократилось число преступлений около и внутри подъездов. Такие домофоны позволяют открыть дверь с помощью мобильного телефона. Следует отметить, что переоборудование подъездов в Тульской области не повлечет за собой рост ежемесячной платы за домофон для жителей!».

Через усовершенствованную версию сервиса «Реши проблему» платформы «Открытый регион 71» планируется вовлечь еще больше жителей для решения проблем городского хозяйства.

В рамках проекта «Умный город» в 150 муниципальных учреждениях Тулы установят беспроводные точки Wi-Fi со свободным доступом для посетителей, а также на Казанской набережной и ул. Металлистов.

А 118 видеокамер в общественных местах, заменят на камеры с функциями аналитики, которые позволяет в автоматическом режиме выявлять драки, задымление, оставленные подозрительные предметы.

Безопасность превыше всего!

Но не стоит забывать, что новые технологии несут в себе и определенные риски — появляются новые виды мошенничества и киберугроз. Чтобы свести их на нет, в нацпроекте предусмотрена программа «Информационная безопасность». Прежде всего это создание цифровой инфраструктуры, независимой от иностранных производителей программного обеспечения.

Это очень важно: ведь если на компьютерах наших госструктур и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области, установлены «чужие» импортные программы, их в любой момент можно заблокировать извне, а значит, парализовать целый регион. Поэтому и в сфере информационных технологий реализуется глобальная программа импортозамещения.

Предложи идею!

Ярослав Раков уверяет: жители области могут сами стать инициаторами идей и предложений по нацпроекту «Цифровая экономика». «У нас на сайте deconomy71.ru есть сервис: «Предложи идею». Мы всегда открыты к новым прорывным идеям!».

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Официальный сайт нацпроектов в Тульской области НАЦПРОЕКТЫ71.рф