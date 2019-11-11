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В Тульской области ввели дополнительные меры поддержки предпенсионеров

В Тульской области ввели дополнительные меры поддержки предпенсионеров

На еженедельном совещании у губернатора одним из основных вопросов стала борьба с безработицей.

В текущем году в Тульской области впервые за последние десять лет были увеличены суммы пособий по безработице. Минимальный размер выплаты составляет 1500 рублей, максимальный – 11 280 рублей.

Изменено понятие «граждане предпенсионного возраста». Теперь к ним относятся те, кому до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, осталось 5 лет (ранее было два года). Эти люди будут получать максимальное пособие по безработице.

Установлены дополнительные гарантии соцподдержки для предпенсионеров: период выплат пособия по безработице увеличен до одного года с возможностью последующего продления.

Кроме того, туляки предпенсионного возраста могут получить субсидию в 120 тысяч рублей на открытие бизнеса. По словам главы минтруда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, такая мера действует пока только в трёх регионах России.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:36 −6
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