Нацпроект «Экология» в Тульской области: в экологии мелочей не бывает

Вопросы охраны окружающей среды сегодня становятся всё более актуальными, особенно для таких индустриальных регионов, как Тульская область.

На жизнь каждого из нас самым непосредственным образом влияют выбросы промышленных предприятий, состояние лесов, сбор и вывоз мусора и многое другое. Все эти вопросы нашли отражение в нацпроекте «Экология». О том, как он реализуется в нашем регионе, рассказывает министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Системный подход в действии

В Тульской области в нацпроекте есть четыре основные программы. Первая — «Чистая страна». Её главная цель — ликвидация уже накопленного экологического ущерба, в первую очередь речь идет о ликвидации и рекультивации свалок. Именно они были традиционным местом размещения отходов с советских времен. Сначала небольшие, затем – с ростом городов – они становились всё обширнее.

После распада СССР ситуация обострилась: мусор вывозился чаще всего как попало, кем попало и куда попало. Никакого контроля не было, рынок этих услуг в то время был практически полностью теневым. Результат закономерен — несанкционированные свалки эпического размаха и огромный ущерб окружающей среде.

– Справиться с этой проблемой еще лет пять назад казалось неподъемной задачей, — отмечает Юрий Панфилов. – Но в 2016 году по поручению губернатора Алексея Дюмина был разработан план по улучшению экологической ситуации в регионе. В него вошли 33 крупные неиспользуемые муниципальные свалки. Системный подход всегда приносит успех, в результате за три года было ликвидировано, в том числе рекультивировано, 14 свалок, еще четыре приведут в порядок до конца этого года. А это уже больше половины, и работа, конечно, будет продолжаться до победного конца.

Рекультивация — процесс весьма непростой. Но дело того стоит! Многие помнят, какое мрачное, апокалиптическое зрелище представляла собой тлеющая свалка в районе деревни Подиваньково Щекинского района. А в этом году там уже ни огня, ни дыма. Есть просто красивый бугорок, который через некоторое время зарастет травой.

Но ликвидировать свалки мало, нужно не допустить, чтобы они появлялись снова. Эту задачу решает вторая часть нацпроекта «Экология» — «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (ТКО) или, попросту говоря, мусором.

В области работают два региональных оператора — «Хартия» (в Туле, Щекинском и Киреевском районах) и «МСК-НТ» (в остальных районах области). Они несут ответственность за весь путь, который проходит мусор, — от урны до полигона и переработки. Правительство области заключило с регоператорами соглашение, которое четко обозначает их обязательства — в частности, по строительству инфраструктуры переработки отходов.

Инфраструктура порядка

Сейчас «Хартия» строит в Большой Туле современный экологичный полигон, который полностью покроет потребности подотчетной ей территории по размещению отходов.

Это первый этап в создании экотехнопарка — перерабатывающий комплекс мощностью 480 тысяч тонн в год. Весьма неплохо, если учесть, что за прошлый год со всей области было собрано 780 тысяч тонн ТКО — один комплекс может переработать более половины от этого объема. Из мусора выделяют полезные фракции для повторного производства.

Ведется создание производственно-технического комплекса в Дубенском районе. В Узловой ведется работа по созданию индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов на территории Узловского района и дороги к нему.

Юрий Панфилов отметил, что и сама «мусорная» реформа, и строительство объектов обращения с ТКО зачастую вызывают недовольство людей. Но дальше оставлять всё как есть невозможно — слишком большой ущерб нанесен за прошедшие десятилетия. Если мы сегодня не займемся экологией, она займется нами. Конечно, требуется время, чтобы привыкнуть к тому, что за вывоз мусора теперь нужно платить. Но это неизбежность, и люди видят результат.

Так, в Тульской области самая высокая собираемость платы за вывоз ТКО. При этом количество вновь образованных свалок сократилось на 56%. Во дворах появляются новые контейнерные площадки, мусор регулярно вывозят.

Создан интерактивный сервис по контролю вывоза ТКО с контейнерных площадок — это тульское ноу-хау, получившее высокую оценку на федеральном уровне. На специальной карте можно отследить состояние всех объектов и, если регоператоры плохо выполняют свои обязанности, подать сигнал для оперативного принятия мер.

Пока потребность в новых контейнерных площадках в регионе еще остается, но, по словам министра, в 2020-2021 годах она будет закрыта полностью.

Экология — это модно

Третий проект в структуре нацпроекта — «Лесное хозяйство». Мы должны оставить нашим потомкам чистый воздух и хорошие леса. Суть проекта в том, что деревьев должно появиться столько же, сколько убыло в результате вырубки из-за вредителей или болезней. Для восстановления леса требуется специальная техника, формирование фонда семян и многое другое. Все это предусмотрено нацпроектом.

Большое внимание уделяется и участию жителей в субботниках и других экологических акциях в лесах и лесопарках. Нельзя не отметить, что люди всё охотнее участвуют в таких мероприятиях по всей области – приходят убирать территорию, сажать деревья.

Некоторые предприятия в формате субботника даже проводят свои корпоративы. В целом в регионе повышается экологическая культура, люди начинают более требовательно относиться к собственному поведению на улице, в лесах и парках.

– Хороший пример — Кондуки, – говорит Юрий Панфилов. – С прошлого года по поручению губернатора мы начали заниматься этим местом — поставили на въезде мусорный бак, стали проводить на озерах акцию «Вода России», еженедельные рейды. И на последнем субботнике отходов собрали уже в три раза меньше, чем раньше.

Вадим Баранов, председатель ТРОО «Экологическая защита»:

Вадим Баранов – Тульская область дала старт беспрецедентной серии региональных экомарафонов по очистке водных объектов, которая проходит по всей стране в рамках нацпроекта «Экология». Хочу сказать всем слова огромной благодарности за то, что нашли время, возможность приехать и принять участие в таком благородном деле. Отдельное спасибо участникам соревнований, нашим волонтерам, всем организациям и предприятиям, которые поддержали нас.

Всё более популярными становятся и такие акции, как «Чистые игры», — своего рода соревнования по сбору мусора. Или «Искусство ради экологии»: сдаешь пластик, стекло, бумагу или алюминий в специальный пункт приема, а взамен получаешь «зеленый экобилет», по которому можно бесплатно пойти в театр, музей или на концерт.

Екатерина Олейник, экоактивистка, региональный руководитель Тульского отделения Зеленого движения России ЭКА:

Екатерина Олейник – Впервые акция «Искусство ради экологии» прошла в Москве в 2018 году. Тогда она объединила 4500 участников и 50 культурных площадок, на переработку было сдано 10 тонн бытовых отходов. В этом году акция в столице расширилась: в ней приняло участие уже 6500 человек, которые сдали более 20 тонн вторсырья. Акция, в первую очередь, направлена на тех, кто еще не сортирует отходы, и на поощрение тех, кто уже стал «профи» в раздельном сборе мусора.

– Воспитывать экологическую культуру лучше с детства, поэтому в школах проходят экоуроки . «Хартия» устанавливает в школах баки для раздельного сбора отходов. Нередко дети знают о вопросах экологии куда больше своих родителей, да и относятся к охране окружающей среды более ревностно, — отмечает Юрий Панфилов.

Четвертый проект — «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма». В первую очередь, это создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Одной из них стала уже упомянутая здесь деревня Кондуки (ООПТ «Романцевские горы»). Что дает статус ООПТ? Там нельзя вырубать лес, вести строительство, размещать свалки и мусорные полигоны. Зато можно сохранять и изучать природу, создавать экотропы и маршруты для модного ныне экотуризма. Такая тропа создана в большой Туле и получила название «Малиновая засека», здесь можно увидеть редкие растения, насладиться прекрасными видами и чистым воздухом, сделать фото на память и прослушать аудиогид на сайте izi.travel. С начала года его посетили 2700 пользователей.

В 2021 году по нацпроекту в нашем регионе должен быть создан национальный парк «Тульские засеки» по подобию парков «Угра» в Калужской области или «Орловского полесья» на северо-западе Орловской области. На содержание таких объектов выделяются средства из федерального бюджета. Строить в национальном парке какие-то объекты не планируется, но доступ к его природным богатствам для жителей региона и туристов будет открыт.

инфографика

Каким будет результат?

Официальный сайт нацпроектов в Тульской области НАЦПРОЕКТЫ71.рф