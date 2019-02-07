В Туле на Новомосковском шоссе начали строить новый мусорный полигон

Фото Алексея Пирязева.

О новом полигоне и перерабатывающем производстве для твердых коммунальных отходов говорили сегодня, 7 февраля, на выездном совещании.

Строить новый полигон в Туле будет региональный оператор — ООО «Хартия». Это будет не просто полигон — целый технопарк по переработке и утилизации ТКО.

Первый заместитель гендиректора ООО «Хартия» Александр Фомин и министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов рассказали, что проект нового технопарка уже прошел общественные слушания, а также строительную и государственную экологическую экспертизы. Получен ряд разрешительных документов.

Александр Фомин:

Александр Фомин – ООО «Хартия» приступила к строительству технопарка в декабре 2018 года. Запуск объекта планируется на второе полугодие 2019 года. Проектная мощность полигона составляет 8 млн тонн, срок проектной эксплуатации — 22 года. Располагается он на земельном участке в 28 га, прилегающем к Новомосковскому шоссе.

Это будет современный, соответствующий всем экологическим требованиям объект размещения и захоронения отходов. По проекту здесь подразумевается создание хозяйственно-бытовой зоны, подъездных путей, въездной группы, зоны размещения автотранспортных средств и спецтехники.

Входная группа подразумевает пост весового контроля, а еще – радиологического: какого класса опасности везут отходы, определят на месте. В случае, если на полигон доставят отходы, класс которых не соответствует допустимым категориям, на новый объект их не допустят.

После проверок транспорт пойдет на площадку выгрузки отходов и на само тело полигона. Площадка будет представлять собой котлован с системой дренажа и отводным каналом вывода фильтрата. Это исключит выход загрязняющих веществ со сточными водами и атмосферными осадками за границы полигона.

Все сведут в контрольные емкости, куда под давлением на очистные сооружения подается фильтрат. Пруд-испаритель «зациклит» процесс. В итоге в очистных будет образовываться чистая техническая вода.

Также сейчас разрабатывается проект мусороперерабатывающего завода, который будет входить в комплекс технопарка и станет его ключевым объектом.

Строительство перерабатывающего предприятия — самая затратная часть.

Впоследствии весь объем свозимых на полигон отходов будет проходить через переработку. В итоге это позволит значительно уменьшить объем захораниваемых отходов, а переработанные ТКО (пластик, стекло, бумага, картон) получат «вторую жизнь». Вторсырье, получаемое при переработке древесных отходов, будет поставляться на производства, которые в таком сырье нуждаются.

Таким образом, без сжигания планируют достичь максимального объема именно переработанных, а не захороненных ТКО.

Министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов:

Юрий Панфилов – Уже в 2019 году планируется запуск первой очереди технопарка, а также разработка документации для строительства мусороперерабатывающего производства. Сам завод планируется к запуску до 2020 года.

Строительство нового объекта идет в непосредственной близости от старого мусорного полигона, который уже выработал свой ресурс. И как только новый технопарк начнет свою работу, старый полигон прекратит прием отходов.

– В дальнейшем мы проведем стабилизацию тела полигона, — говорит Юрий Панфилов. — Мы подготовим проект по его рекультивации и в дальнейшем его рекультивируем.