За стекло, макулатуру, пластик, алюминий дают билет в кино или театр!

25-ого октября в Туле стартовала акция «Искусство ради экологии», организаторами которой выступил региональный оператор «Хартия» совместно с коммуникационным агентством «Бюро №1».

На данный момент в ней приняло участие 279 туляков. На мой взгляд, это очень мало для города, на территории которого уже не первый год существуют проекты по раздельному сбору (в первую очередь говорю про «Добрые крышечки»). В связи с этим решила написать статью, чтобы лишний раз проинформировать вас, дорогие мои читатели, и простимулировать тех, кто хотя бы один раз в жизни задумывался над тем, что хочет начать сортировать отходы, но так и «не дошел» до этого.

«Искусство ради экологии» – очень интересная акция, механизм которой достаточно прост: любой желающий приносит вторсырье (с документом, подтверждающим личность) и получает «экобилет».

Его нужно активизировать на сайте http://artecologtula.ru/, предварительно выбрав понравившееся мероприятие. Акция, в первую очередь, направлена на тех, кто еще не сортирует отходы и на поощрение тех, кто уже стал «профи» в раздельном сборе.

К сведению: впервые акция «Искусство ради экологии» прошла в Москве в 2018 году. Тогда она объединила 4500 участников и 50 культурных площадок, на переработку же было сдано 10 тонн бытовых отходов. В этом году акция в столице расширилась: в ней приняло участие уже 6500 человек, которые сдали более 20 тонн вторсырья.

Еще раз повторюсь, согласно статистике , на данный момент в Туле в акцит приняло участие 279 человек. Немного, не правда ли? Это при условии того, что на сборы вторсырья, проводимые в рамках проектов «Добрые крышечки» и «Экомобиль», приходит от 50 до 100 человек.

Друзья, давайте поднажмем и покажем, что туляки готовы к раздельному сбору отходов! Время еще есть. Акция «Искусство ради экологии» продлится до 3 ноября. Опускаем сейчас наличие/отсутствие инфраструктуры, так как я говорю исключительно про акцию, на которой взамен принесенному вторсырью можно получить билет в кино, театр или концерт. Да-да, список событий достаточно широк – с ним ознакомиться можно на сайте (ссылку скинула выше).

В Туле на данный момент работает три точки приема, куда можно принести раздельно собранные отходы:

• ул. 9 мая, д.24 (офис ООО «Хартия») – пн-пт: 14:00-20:00, сб-вс: 17:00-20:00;

• ул. Октябрьская, д.78 (машина, брендированная под акцию, у остановки «Московская застава») – ежедневно: 17:00-20:00;

• ул., Пролетарская, д.2 (стационарный пункт приема раздельно собранных отходов на парковке ТРЦ «Макси») – ежедневно: 17:00-20:00.

Кстати, отдельно хочу отметить стационарный пункт приема. Он стоит на остановке для общественного транспорта (где «OBI»). Туда вы можете относить или отвозить вторсырье в любое время суток.

На одной из сторон мобильного пункта есть небольшие окошечки, куда нужно класть пластик, металл, макулатуру и стекло. На данный момент это самый большой стационарный пункт для РСО в Туле

Волонтеры не раз видели, как неравнодушные жители кидали туда вторсырье. Это замечательно! Адресами других пунктов я делилась в предыдущей статье: https://myslo.ru/club/blog/ecodnevnik/Y28JGwOsNkWld7vJQvCXFg

Важно! Приносить на переработку можно не всё, обязательно посмотрите список принимаемого вторсырья на сайте:

- пластик - не менее 2 кг:

А) бутылки из-под газировки, воды, контейнеры из-под еды. На дне написано PET в треугольнике или 1/01;

Б) емкости из-под шампуня, геля, бытовой химии. На дней шов или обозначения 2/02 или HDPE/PE-HD;

В) мусорные мешки и пакеты;

Г) белые ведра с обозначением 5/05/PP/ПП;

Д) одноразовая посуда, контейнеры для яиц, подложки для мяса и фасовки, крышки от тортов;

- стекло - не менее 5 кг (бутылки, банки, бой);

- бумага - не менее 5 кг (картон, книги (без обложек), глянцевые журналы, газеты, офисная бумага);

- алюминий - не менее 1 кг (около 60 банок).

Для получения «экобилета» нужно принести всего одну фракцию! Либо стекло, либо алюминий, либо макулатуру, либо пластик.

ОДИН БИЛЕТ В ОДНИ РУКИ. Даже если вы привезли тонну макулатуры, вы получите ОДИН билет. Если вы приходите не одни (с другом/подругой или с мужем/женой), то у вас должна быть двойная «порция» вторсырья. Например, не 5, а 10-ть кг макулатуры, либо 5 кг стекла и 1 кг алюминия. Такая же система, если вы приходите с ребенком: на него можно получить билет, если количество вторсырья рассчитано на двоих или на троих (если трое детей) и т.д.

Если у вас не хватает вторсырья, есть возможность донести его до конца акции. Еще раз повторюсь: «Искусство ради экологии» завершается 3 ноября. Поэтому, друзья, торопитесь!

Мы в преддверии акции сняли небольшой ролик, в котором показываем такие разные взаимоотношения человека с пластиком.

Приятного просмотра!

Сортировать проще, чем кажется. Присоединяйтесь!