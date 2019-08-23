На берегу Романцевских озер в Кондуках состоялась Всероссийская акция «Вода России»

фото Юлии Александровой.

Наш регион стал первым, который дал старт беспрецедентной серии региональных эко-марафонов по очистке водных объектов.

23 августа на «Романцевских озерах» в деревни Кондуки Узловского района состоялось ключевое мероприятие Всероссийской акции по уборке берегов от мусора «Вода России». Тульская область стала первым регионом, который дал старт беспрецедентной серии региональных эко-марафонов по очистке водных объектов, которая пройдет по всей стране в рамках нацпроекта «Экология».

Организаторы мероприятия - министерство природных ресурсов и экологии Тульской области совместно с ТРОО «Экологическая защита» и администрацией Узловского района.

Акция прошла в формате соревнований, в которых приняли участие 30 команд, которые представляли министерства, и правительство региона, а также различные ведомства, предприятия и учреждения.

К мероприятию была подготовлена концертная программа, работали торговые и выставочные площадки. Участников угощали полевой кашей, чаем и мороженым.

Площадка Тульского областного экзотариума представила сразу несколько экологических станций: от полюса к полюсу, путь выживания, экобаскет, экологическая игра «Крышечки», а также микроскопия - возможность каждого проверить качество воды «голубых озер».

Кроме того, экзотариум знакомил всех желающих со своими питомцами.

Участники не скрывают, что очень рады стать частью важного дела – уборки популярного места отдыха от мусора.

– Мы с дочерью уже второй год подряд участвует в подобных акциях. Для меня, как для эколога, приводить в порядок водоемы и места отдыха имеет принципиально большое значение. Не менее важно перевоспитывать граждан, которые приезжают сюда отдыхать: чисто там, где не мусорят, и нужно, чтобы каждый следовал этому правилу, – Ирина Розова, представитель команды музея-заповедника «Куликово Поле».

Условия состязаний просты: собрать за час как можно больше мусора на берегах озер. Три команды, набравшие больше всех, получают призы, отдельная номинация – крышки от бутылок, но правила аналогичны: набравшая больше всех также становится призером.

Перед стартом инструктаж: какой мусор, как оценивается, как его сортировать и т.д. Дороже всего ценится пластик, пакеты и стекло, но и остальной мусор тоже важен.

Далее – торжественное открытие, напутственные речи и старт акции.

Команды, уже «вооруженные» мешками для мусора, перчатками и граблями, разбегаются в разные стороны. Мусора тут действительно много, поэтому команды работают быстро, но каждый на своем участке. Отдыхающие наблюдают с интересом и даже немного помогают – подкидывают в мешки свой мусор.

Привлекли к работе и водолазов, которые вне конкурса исследовали дно водоемов на предмет хлама.

Банки, бутылки, подлокотник от отжившего свое дивана и многое другое было поднято со дна.

Команды же меж тем наполняют один за другим и спешно относят их к волонтерам, ведущим учет сданного мусора.

По итогу акции было собрано 280 мешков мусора, более половины из них - вторсырье. Оно будет направлено на переработку, как и весь остальной мусор.

По итогу соревнований первое место заняла команда Центра гигиены и эпидемиологии Тульской области, второе место – администрация Узловского района, на третьем – Тульский ЦСМ.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов поблагодарил участников за работу и вручил награды победителям. Он подчеркнул, что уже второй год акция «Вода России» проходит в Кондуках и собирает большое количество участников.

– Сегодня проведена большая работа. Уверен, что отдыхающие будут поддерживать порядок, созданный участниками акции, - сказал Юрий Панфилов. – Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза – одно из самых красивых и уникальных мест Тульской области, получившее в 2018 году статус особо охраняемой природной территории местного значения.

23 августа при въезде в зону «Романцевских озер» был установлен информационный стенд, который разъясняет правила поведения на охраняемой природной территории местного значения.

Кстати, в этот же день в пяти муниципальных образованиях региона: Новомосковске, Донском, Узловском, Кимовском и Куркинском районах очищали берега р. Дон от мусора и древесного хлама. Общая протяженность очищенных участков берегов р. Дон составила 4 км.

Планируется, что с августа по октябрь в акции «Вода России», проводимой Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов, примут участие более полумиллиона добровольцев,

Уборка берегов рек и озер от мусора пройдет в 45 регионах страны. Главная цель акции - не только убрать мусор, но и собрать по фракциям вторсырье для передачи на дальнейшую переработку. Техническим партнером по организации раздельного сбора выступил региональный оператор по обращению с отходами - ООО «МСК-НТ».

Тульская область передала эстафету следующему региону. 24 августа, Всероссийская акция «Вода России» стартует в Ингушетии.

Участие жителей в уборке территорий от мусора – одна из приоритетных задач нацпроекта. К 2024 году число участников должно составить не менее 4,5 млн, а от мусора и хлама будут очищены порядка 9 тыс. километров береговых линий.