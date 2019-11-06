новости
новости
Регистрация
Житель Тульской области подавился куском мяса и умер
Фото: primebeef.ru

Житель Тульской области подавился куском мяса и умер

Трагедия произошла в Щекинском районе.

Как стало известно Myslo, накануне в Щекинском районе произошел нелепый несчастный случай. В одном из поселков 63-летний местный житель кушал вместе с родственниками, в какой-то момент начал задыхаться и вскоре скончался.
 
Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь зафиксировать смерть. Эксперты выяснили, что причиной гибели мужчины стал кусок мяса, которым он подавился.
 
Что делать, если человек подавился
  • Если пострадавший находится в вертикальном положении и вы ударяете его по спине, то кусок пищи может попасть еще глубже в дыхательные пути и усугубить ситуацию. Если же наклонить пострадавшего так, чтобы его голова была ниже туловища, то удары между лопаток будут способствовать продвижению кусочка пищи.
  • Второй очень эффективный способ - это прием Геймлиха. Подходим к пострадавшему со спины, обхватываем его руками выше диафрагмы и резким сильным движением сдавливаем объятья. Резкое сокращение диафрагмы и сильный выдох должны помочь избавиться от куска пищи в гортани.
  • Если подавились вы, а рядом никого нет, то успокойтесь и перестаньте судорожно кашлять и глотать воздух. Постарайтесь медленно сделать максимально глубокий вдох и затем резко выдохнуть воздух. Повторяйте до тех пор, пока кусочек пищи не вылетит из дыхательных путей.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
несчастный случайпроисшествиятрагедия
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой молодой человек сломал 6 фонарных столбов в сквере
В Узловой молодой человек сломал 6 фонарных столбов в сквере
Нацпроект «Экология» в Тульской области: в экологии мелочей не бывает
Нацпроект «Экология» в Тульской области: в экологии мелочей не бывает
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.