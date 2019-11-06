Фото: primebeef.ru
Житель Тульской области подавился куском мяса и умер
Трагедия произошла в Щекинском районе.
Как стало известно Myslo, накануне в Щекинском районе произошел нелепый несчастный случай. В одном из поселков 63-летний местный житель кушал вместе с родственниками, в какой-то момент начал задыхаться и вскоре скончался.
Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь зафиксировать смерть. Эксперты выяснили, что причиной гибели мужчины стал кусок мяса, которым он подавился.
Что делать, если человек подавился
- Если пострадавший находится в вертикальном положении и вы ударяете его по спине, то кусок пищи может попасть еще глубже в дыхательные пути и усугубить ситуацию. Если же наклонить пострадавшего так, чтобы его голова была ниже туловища, то удары между лопаток будут способствовать продвижению кусочка пищи.
- Второй очень эффективный способ - это прием Геймлиха. Подходим к пострадавшему со спины, обхватываем его руками выше диафрагмы и резким сильным движением сдавливаем объятья. Резкое сокращение диафрагмы и сильный выдох должны помочь избавиться от куска пищи в гортани.
- Если подавились вы, а рядом никого нет, то успокойтесь и перестаньте судорожно кашлять и глотать воздух. Постарайтесь медленно сделать максимально глубокий вдох и затем резко выдохнуть воздух. Повторяйте до тех пор, пока кусочек пищи не вылетит из дыхательных путей.
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