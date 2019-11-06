Житель Тульской области подавился куском мяса и умер

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Как стало известно Myslo, накануне в Щекинском районе произошел нелепый несчастный случай. В одном из поселков 63-летний местный житель кушал вместе с родственниками, в какой-то момент начал задыхаться и вскоре скончался.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь зафиксировать смерть. Эксперты выяснили, что причиной гибели мужчины стал кусок мяса, которым он подавился.