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На матче «Арсенал» — «Зенит» будет работать система видеоидентификации болельщиков
Фото пресс-службы «Арсенала».

На матче «Арсенал» — «Зенит» будет работать система видеоидентификации болельщиков

Зрителей просят приходить на Центральный стадион заранее.

На матче «Арсенал» — «Зенит» будет работать система видеоидентификации болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Устройства видеоидентификации, которые повысят безопасность зрителей, установлены на всех входных группах Центрального стадиона. При необходимости контролеры-распорядители окажут квалифицированную помощь.

– В связи с повышенным интересом и усиленными мерами безопасности на данном матче, для комфортного прохода на трибуны просим вас прибыть на стадион заблаговременно, — сообщает ПФК «Арсенал».

Кстати, как работает система распознавания лиц на Центральном стадионе, можно прочитать в нашей статье здесь.

Игра 16-го тура «Арсенал» — «Зенит» пройдет 10 ноября. Начало в 14.00. Билеты уже в кассах.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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