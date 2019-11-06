Фото пресс-службы «Арсенала».

На матче «Арсенал» — «Зенит» будет работать система видеоидентификации болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.



Устройства видеоидентификации, которые повысят безопасность зрителей, установлены на всех входных группах Центрального стадиона. При необходимости контролеры-распорядители окажут квалифицированную помощь.

– В связи с повышенным интересом и усиленными мерами безопасности на данном матче, для комфортного прохода на трибуны просим вас прибыть на стадион заблаговременно, — сообщает ПФК «Арсенал».

Кстати, как работает система распознавания лиц на Центральном стадионе, можно прочитать в нашей статье здесь.

Игра 16-го тура «Арсенал» — «Зенит» пройдет 10 ноября. Начало в 14.00. Билеты уже в кассах.