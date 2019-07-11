В Тульской области создадут национальный парк

Фото Дмитрия Дзюбина.

Особо охраняемую природную территорию федерального масштаба создадут уже в 2021 году. Национальный парк «Тульские засеки» будет включать в себя 40 000 гектаров, где каждый участок по-настоящему уникален по своему природному разнообразию и исторической ценности.

Проект создания национального парка в Тульской области реализуется в рамках нацпроекта «Экология». «Тульские засеки» станут единственным новым объектом на территории всего Центрального федерального округа.

Что даст тулякам национальный парк?

Особо охраняемой природной территории федерального значения в Тульской области еще не было. Создание национального парка позволит сохранить биоразнообразие и ценный лесной массив в регионе, создать условия для развития экологического туризма, организовать новые экотропы и улучшить места для отдыха туристов и жителей региона.

Помимо этого, говорят экологи, такой масштабный парк поможет сохранить и вернуть на территорию редких животных, в том числе зубров.

Елена Смирнова, начальник отдела охраны окружающей среды и экономической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Тульской области:

Елена Смирнова – Когда-то на территории нашей области жили зубры, и сейчас, когда мы активно занимаемся сохранением и развитием природных территорий, они к нам возвращаются из соседних регионов. Их уже замечали специалисты в Белевском районе. Это создаст большие перспективы для естественного расселения этих редких животных. Помимо этого наш регион богат густыми широколиственными лесами, самыми редкими и интересными в России. У нас растут дуб черешчатый, ясень обыкновенный, липа сердцевидная, вязы и многое другое. На высоте 30-40 метров деревья, уходя ввысь, смыкаются, тем самым создавая особенную атмосферу повышенной тени, что дает возможность формироваться интересному природному миру.

Национальный парк позволит открыть для посетителей территории, которые обладают не только природным разнообразием, но и исторической ценностью.

К тому же территории оборудуют всем необходимым для комфортного отдыха туристов: разработают маршруты путешествий, обустроят элементами навигации, возможностью для кратковременного и долгосрочного отдыха.

На каком этапе находится реализации проекта?

Диана Гришина, заместитель министра природных ресурсов и экологии – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Диана Гришина – Главная задача, которая стоит сейчас перед регионом, – выбор земельных участков, которые будут включены в кластер национального парка. Это трудоемкий процесс, потому что мы работаем не только с лесным фондом или незанятыми территориями, но в том числе и с частными владениями. Если земля принадлежит частному лицу, без его согласия мы не можем включить территорию в кластер. Поэтому сейчас активно ведутся переговоры. Работа ведется в тесном взаимодействии с Минприроды РФ и подведомственным ему ФГБУ «ВНИИ Экология». Для оперативного решения вопросов в регионе утвержден проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Его задача: обеспечение подготовки к учреждению национального парка «Тульские засеки». Предложения по выделению участков разрабатывают также Тульский педуниверситет и музей-заповедник «Куликово поле». При правительстве Тульской области формируется межведомственная рабочая группа по созданию национального парка «Тульские засеки», которую возглавит заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Сейчас специалисты уже обследовали территории, входящие в состав лесного массива «Тульские засеки» и Большой Засечной черты, а также спроектировали границы участков, которые, скорее всего, войдут в национальный парк.

Сейчас 5000 гектаров уже переданы национальному парку, владельцы еще 35 000 гектаров земли уже согласились на включение их в кластер.

Также определены 250 объектов животного и растительного мира, которые подлежат охране, обустроено 15 км троп.

На всех этапах разработки и согласования проекта организации национального парка «Тульские засеки» будет обеспечено проведение общественных обсуждений в муниципальных образованиях.

Будет ли популярен парк?

Предполагается, что в состав национального парка войдут пригородные засечные леса. Один из таких примеров – территория «Малиновая засека». Это место для отдыха на окраине Яснополянского лесничества возле поселка Косая Гора в 2017 году открыл фонд «Мишенское».

На территории «Малиновой засеки» обустроена экологическая 12-километровая тропа, оснащенная информационными знаками и навигацией, беседками. На протяженности маршрута девять остановок с интересными объектами – межевой вал, старый дуб, «Жарова казарма», Калинов луг, святой источник и т.д.

Турист может выбрать любое направление и сократить маршрут, если захочет. С июля 2018 года на сайте izi.travel был запущен аудиогид «Экологическая тропа «Малиновая засека». За это время им воспользовались более 2500 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и др.

Это показатель того, что даже небольшая территория вызывает огромный интерес у туристов. Так что национальный парк, вероятнее всего, станет настоящей точкой притяжения гостей и жителей региона.