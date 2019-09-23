Тульские Кондуки поставили на учет

В сентябре 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости в рамках межведомственного информационного взаимодействия внесены сведения о границе особо охраняемой природной территории Природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» («Кондуки»), присвоен учетный номер — 71.20.2.347.

«Романцевские горы в Узловском районе, более известные как Кондуки, получили статус особо охраняемой природной территории местного значения. Постановление об объявлении природно-антропогенного комплекса на месте бывшего Ушаковского разреза между деревнями Кондуки, Волково и Ушаково особо охраняемой природной территорией местного значения (ООПТ) подписала администрация Узловского района. Общая площадь охраняемой территории равна 1289,2 га. Романцевские горы являются визитной карточкой Тульской области и излюбленным местом для туристов из разных регионов страны» — рассказал начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН, инфраструктуры пространственных данных Никита Абаджев.

Одной из важнейших задач органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры природопользования является государственная охрана природных территорий. Наличие сведений о границах особо охраняемых территорий в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) – одно из необходимых условий сохранения природных комплексов.

Отсутствие в ЕГРН сведений о границах особо охраняемой природной территории и ограничениях по использованию земель в ее составе может повлечь незаконное распоряжение такими землями либо нарушение режима их использования, причинение вреда уникальной природной среде.

Кроме того, появление соответствующей информации в реестре недвижимости с установлением границ этих территорий — гарантия соблюдения установленного правового режима на объектах природно-заповедного фонда, составляющих природное богатство нашего региона.

Любой гражданин может узнать входит ли его земельный участок в границы ООПТ или в границы какой-либо зоны с особыми условиями использования территории с помощью общедоступного сервиса «Публичная кадастровая карта Росреестра» на сайте Росреестра (https://pkk5.rosreestr.ru). Для этого нужно набрать кадастровый номер вашего земельного участка и узнать, в какую охранную зону или территорию попадает участок, предварительно выбрав слой «зоны с особыми условиями использования территории», после чего отображаются все границы, внесенные в ЕГРН.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты. Эти объекты имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Они изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для них установлен режим особой охраны. К ООПТ, в частности, относятся заповедники, национальные парки, памятники природы. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории ООПТ регионального и местного значения. ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.