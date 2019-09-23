новости
новости
Регистрация
Тульские Кондуки поставили на учет

Тульские Кондуки поставили на учет

В ЕГРН внесены сведения о границах комплекса «Романцевские горы».

В сентябре 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости в рамках межведомственного информационного взаимодействия внесены сведения о границе особо охраняемой природной территории Природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» («Кондуки»), присвоен учетный номер — 71.20.2.347.

«Романцевские горы в Узловском районе, более известные как Кондуки, получили статус особо охраняемой природной территории местного значения. Постановление об объявлении природно-антропогенного комплекса на месте бывшего Ушаковского разреза между деревнями Кондуки, Волково и Ушаково особо охраняемой природной территорией местного значения (ООПТ) подписала администрация Узловского района. Общая площадь охраняемой территории равна 1289,2 га. Романцевские горы являются визитной карточкой Тульской области и излюбленным местом для туристов из разных регионов страны» — рассказал начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН, инфраструктуры пространственных данных Никита Абаджев.

Одной из важнейших задач органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры природопользования является государственная охрана природных территорий. Наличие сведений о границах особо охраняемых территорий в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) – одно из необходимых условий сохранения природных комплексов.

Отсутствие в ЕГРН сведений о границах особо охраняемой природной территории и ограничениях по использованию земель в ее составе может повлечь незаконное распоряжение такими землями либо нарушение режима их использования, причинение вреда уникальной природной среде.

Кроме того, появление соответствующей информации в реестре недвижимости с установлением границ этих территорий — гарантия соблюдения установленного правового режима на объектах природно-заповедного фонда, составляющих природное богатство нашего региона.

Любой гражданин может узнать входит ли его земельный участок в границы ООПТ или в границы какой-либо зоны с особыми условиями использования территории с помощью общедоступного сервиса «Публичная кадастровая карта Росреестра» на сайте Росреестра (https://pkk5.rosreestr.ru). Для этого нужно набрать кадастровый номер вашего земельного участка и узнать, в какую охранную зону или территорию попадает участок, предварительно выбрав слой «зоны с особыми условиями использования территории», после чего отображаются все границы, внесенные в ЕГРН.

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты. Эти объекты имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Они изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для них установлен режим особой охраны. К ООПТ, в частности, относятся заповедники, национальные парки, памятники природы. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории ООПТ регионального и местного значения. ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
КондукиРоманцевские горыЕГРН
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский патронный завод наращивает объемы производства
Тульский патронный завод наращивает объемы производства
Скидка 100 тыс. на новую квартиру в Туле только 28 сентября!
Скидка 100 тыс. на новую квартиру в Туле только 28 сентября!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.