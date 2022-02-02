Тульский «Арсенал» может попросить о рестарте чемпионата — в клубе вспышка ковида

Сразу в нескольких клубах Российской Премьер-лиги произошли вспышки коронавируса, пишет портал Sports.ru.

Помимо казанского «Рубина», «Сочи», «Уфы» и «Динамо», вспышка COVID-19 случилась и в тульском «Арсенале». По этой причине команда отменила прошлый контрольный матч и думает над тем, чтобы написать письмо в лигу с просьбой отложить рестарт чемпионата.