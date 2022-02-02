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Тульский «Арсенал» может попросить о рестарте чемпионата — в клубе вспышка ковида

Тульский «Арсенал» может попросить о рестарте чемпионата — в клубе вспышка ковида

Об этом пишут федеральные СМИ.

Сразу в нескольких клубах Российской Премьер-лиги произошли вспышки коронавируса, пишет портал Sports.ru.
 
Помимо казанского «Рубина», «Сочи», «Уфы» и «Динамо», вспышка COVID-19 случилась и в тульском «Арсенале». По этой причине команда отменила прошлый контрольный матч и думает над тем, чтобы написать письмо в лигу с просьбой отложить рестарт чемпионата.
 
Напомним, товарищеский матч между «Акроном» и «Арсеналом» был отменен из-за вспышки коронавируса у туляков. По данным источника, из-за положительных тестов выбыло более 10 игроков. А пресс-служба оружейников заявила, что всё дело в большом количестве травмированных футболистов.
Сюжет: Арсенал
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