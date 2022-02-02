Тулячка: «Наш подъезд оказался в ледяном плену!»

Фото Раисы Антиповой.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 194 по улице Марата Раиса Антипова. Женщина написала нам от имени жильцов пятого подъезда.

- У нас сложилась аварийная ситуация! Подъезд № 5 оказался в ледяном плену, с крыши дома круглосуточно течет вода, что привело к оледенению входа и козырька. С крыши прямо над входом в подъезд свисает ледяная глыба, которая постоянно нарастает. Мы обратились в УК с просьбой почистить крышу, но на сегодняшний момент проблема так и осталась. Надеемся, что с помощью вашего портала удастся достучаться до ответственных лиц, — рассказала Раиса.

Напомним, накануне на ул. Полюсной с крыши дома № 58 на 10-летнюю девочку упала глыба льда. Ребенок получил травму позвоночника и гематомы. Состояние пострадавшей врачи оценивают как средней степени тяжести, самочувствие удовлетворительное.