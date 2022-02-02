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Тулячка: «Наш подъезд оказался в ледяном плену!»
Фото Раисы Антиповой.

Тулячка: «Наш подъезд оказался в ледяном плену!»

Женщина надеется с помощью Myslo привлечь внимание властей к проблеме.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 194 по улице Марата Раиса Антипова. Женщина написала нам от имени жильцов пятого подъезда.
 
- У нас сложилась аварийная ситуация! Подъезд № 5 оказался в ледяном плену, с крыши дома круглосуточно течет вода, что привело к оледенению входа и козырька. С крыши прямо над входом в подъезд свисает ледяная глыба, которая постоянно нарастает. Мы обратились в УК с просьбой почистить крышу, но на сегодняшний момент проблема так и осталась. Надеемся, что с помощью вашего портала удастся достучаться до ответственных лиц, — рассказала Раиса.
 
 
Напомним, накануне на ул. Полюсной с крыши дома № 58 на 10-летнюю девочку упала глыба льда. Ребенок получил травму позвоночника и гематомы. Состояние пострадавшей врачи оценивают как средней степени тяжести, самочувствие удовлетворительное.
 
По данному факту Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело. Проверку проводит и прокуратура.
 

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:17 +2
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