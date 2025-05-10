«Арсенал» сыграет со столичной «Родиной»

Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» в субботу примет на своем поле московскую «Родину» — это предпоследний домашний матч завершающегося сезона в «лучшей лиге мира». В турнирной таблице оружейники с 37 очками на 10-м месте, гости из столицы набрали 44 очка и расположились на 7-й строчке.

Встречу судит 41-летний Антон Анопа, арбитр первой категории из Благовещенска.

Напомним, в связи с игрой в Туле на ул. Жаворонкова и Агеева ввели временные ограничения дорожного движения.

На участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина по ул. Жаворонкова и на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина по ул. Агеева с 00.00 до 22.00 запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта; 8.00 до 22.00 ограничено движение всех видов транспортных средств.

Также в центре Тулы ограничена продажа алкоголя: с 15.00 купить спиртное в радиусе километра от стадиона нельзя.