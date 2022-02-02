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«Накажи автохама»: в Туле припаркованная легковушка на полчаса перекрыла движение трамваев

«Накажи автохама»: в Туле припаркованная легковушка на полчаса перекрыла движение трамваев

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Читатель поделился с редакцией кадрами, снятыми неподалеку от пересечения ул. Марата и ул. Плеханова в Туле. На снимке видно, что водитель Datsun mi-DO припарковал свой автомобиль слишком близко к трамвайным путям.

«Мадам на данном автомобиле задержала движение общественного транспорта на 30 минут. Полный вагон народа ждал, когда она вернется. Из-за таких водителей в последнее время невозможно доехать на трамвае с работы до дома!» — прокомментировал автор снимка. Он  уточнил, что это было вечером 1 февраля, и вагон стоял с 17.57 до 18.30.

Сюжет: Накажи автохама
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Автор: Сергей Стариков
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