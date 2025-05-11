На трибунах становится тише. «Арсенал» опять проиграл

Фото Алексея Пирязева

«Арсенал» — «Родина» — 0:1 (0:1).

Гол: Абдусаламов (32).

«Арсенал»: Цулая, Ботака, Семенчук, Пенчиков, Бердников, Брнович, Ткачёв, Алинви, Липовой (Рейес, 57), Аванесян (Лёвин, 78), Калмыков (Джуранович, 46).

«Родина»: Корякин, Рядно, Мещанинов, Крижан, Сокол (Гапечкин, 78), Фищенко, Корян (Маркитесов, 78), Рейна, Папе, Абдусаламов (Концевой, 84), Тимошенко (Кузьмичёв, 90).

Предупреждены: Аванесян, Брнович, Пенчиков — Корякин.

Судья — Антон Анопа (Благовещенск).

10 мая. Тула. Центральный стадион.

Как же скучно стало это смотреть. После всплеска эмоций на матче с «Ротором» и последующего по мотивам этих событий эпического брифинга с объявлением кредита доверия тренеру, который за семь с лишним месяцев сумел победить в чемпионате лишь раз, и то за счет гола с пенальти, интерес к выступлениям «Арсенала» и рейтинги его руководителей просто летят вниз. Тем более, что после 1:5 в Сочи ничего с кредитом доверия Сторожука не сделалось, внешне он такой же крепкий, как гранитная скала.

После матча с «Родиной» от главного тренера «Арсенала» последовала фраза, после которой спрашивать о чем-то еще смысла вообще не было:

«Не получается забить даже в тех моментах, когда мячу некуда деваться. Над этим усердно работаем, будем делать выводы».

Выводы будут делать! Выводы! Они, оказывается, до сих пор не сделаны.

Сколько раз в этом сезоне мы слышали эту или похожую фразу — делать выводы, работать над ошибками, учиться забивать? Ну, если совсем лояльно к «Арсеналу», то, например, в среднем что-то в этом роде произносилось после каждого второго матча. 32 сыгранных тура — значит, шестнадцать раз. И все впустую. Никак выводы не получаются. Строят одновременно какую-то неведомую команду светлого будущего.

Нет, конечно, с Александром Сторожуком, не сговариваясь, в тон сказал и главный тренер «Родины» Зоран Зелькович, когда его попросили прокомментировать, как же обе команды могли не реализовать такое огромное количество голевых моментов. «В футболе самое сложное - забить гол», — философски ответил он. Это не та знаменитая формула Вадима Евсеева, что футбол состоит не только из голов, но все же.

Зоран Зелькович вначале порассуждал о поле тульского стадиона, рассказав, что оно в прекрасном состоянии, мяч по нему ходит быстро — что хорошо для атакующего футбола. Потом слегка улыбнулся и констатировал: «Мне кажется, не хватает технического мастерства. Не только нашей, но и всем командам лиги».

Вот и весь сказ.

Может и мы когда-нибудь услышим нечто похожее? Типа: взяли двенадцать новичков, а забивать не получается. Потому что не тех взяли, с недостаточным уровнем мастерства. Скоро настанет лето — возьмем, наконец, тех.

Конечно, Зелькович мог все-таки отметить и своего вратаря в качестве фактора, определившего исход матча — в нескольких моментах он вытаскивал невероятные мячи. Вообще «Арсенал» в этой игре временами в атаке выглядел очень даже интересно — так, как не играл у чужих ворот как минимум ни в одном другом весеннем матче, а то и в осенней части тоже. Возможно, действуй так команда хотя бы два раза на третий, может и не были бы болельщики к ней так критичны сейчас.

Что уж так повлияло на настроение конкретно в этот день можно только предполагать. Например, что черная полоса не нравится и самим футболистам тоже. А может сказывается и ощущение близости конца турнира. С этим сезоном все ясно, ничего уже не исправить, остается только отбегать перед отпуском в свое удовольствие. Пора, в конце концов, вместо бесконечных мучений получить удовольствие от самой эмоциональной в мире игры в футбол. Чтобы было что вспомнить.

Очевидно было и влияние в этом матче капитана Сергея Ткачева, который был настоящим лидером на поле. Да, сколько ни пытался, он так и не сумел пробить вратаря гостей Корякина. Но по тому, как Ткачев разгонял, вдохновлял атаки, было очевидно, что именно такого настроя, таких эмоций команде очень часто и не хватало в других матчах. Ткачев отыграл до последней минуты, хотя обычно его меняют либо в перерыве, либо в начале второго тайма. Все заметили, что именно после замены Ткачева начались страдания «Арсенала» в Сочи. В этот раз тренеры такой ошибки не допустили, и до последних минут «Арсенал» продолжал яростно наседать, пытаясь отыграть пропущенный еще в первом тайме мяч.

В концовке случился эпизод, вызвавший большое количество споров — уже на убегающих минутах компенсированного времени «Арсенал» почти забил.

Мяч пометался в районе ленточки ворот «Родины», но в итоге был выбит в поле. Судья на линии флажок не поднял, то есть гола не увидел. По телетрансляциям нашлись ракурсы, которые указывают на то, что мяч в ворота залетел. Вроде как на них видно, что у игрока, выбивавшего мяч, одна нога стоит на ленточке, а другой, дальней, он коленом выносит его в поле. Поэтому вроде как гол в этот момент был.

Тут, конечно, как на все посмотреть. Если с той точки зрения, что тульская команда на свой гол наиграла, с этим нельзя не согласиться. Справедливее был бы итог 1:1. И то, что на этот последний в матче угловой прибежал в чужую штрафную вратарь Цулая, говорит о том, что равнодушных в исходе не было. Но что-то в этой тульской системе кардинально сломалось, когда даже везение, не последний фактор в спорте, давно не на стороне «Арсенала».

Часть послематчевой пресс-конференции Александр Сторожук, конечно же, посвятил этой ситуации, заметив, что у его команды украли гол. И вообще еще в первом круге на поле соперника «Родина» забила гол из метрового офсайда. Но воспоминания — вещь лукавая. Почему тогда не вспомнить, как ровно год назад «Арсенал» отцепил «Родину» из борьбы за переходные матчи за счет гола Баркова на последней минуте матча, который, по мнению разных экспертов, был забит с нарушением правил. Тогда эта история выглядела такой же вкусовщиной, как и сейчас. В зависимости от того, что хочешь увидеть в итоге.

Ну хорошо, согласимся. Гол был, и его несправедливо не засчитали. Давайте представим, просто пофантазируем, что он зафиксирован. Ну и? Что это изменит по отношению к нынешнему пропащему сезону? Как вообще можно что-то украсть у того, у кого в карманах давно одни дырки?

Разве это компенсирует абсолютную по меркам тульского стадиона тишину на трибунах? Молчал горячий фанатский Север. Молчал Могучий Восток.

Не было ни гимна Тулы, ни «Только Тула будет первой» — всего того, на что с завистью всегда смотрели болельщики команд-соперниц.

И барабанов, отбивающих ритм трибунам, не было, их никто не выносил.

Не было даже «Катюши», которую на всех российских стадионах в эти выходные пели болельщики на восьмидесятой минуте. Что-то пытались было изобразить, но быстро песня угасла.

Какие песни? Какая «Катюша»? Какая «Оружейная столица»?

Нет, конечно, часть болельщиков еще верит в реалистичный исход. Прилетят какие-нибудь инопланетяне и разберутся с ситуацией в «Арсенале». Потому что пока все, что происходит, выглядит дурной фантастикой.