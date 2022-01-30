Фото пресс-службы "Арсенала".
«Акрон» заплатит 15 тысяч евро за отмену матча с «Арсеналом»
По данным СМИ, в тульской команде – вспышка ковида. Клуб готов был выставить на матч второй состав, но соперник не согласился.
Тольяттинский «Акрон» должен выплатить штраф за отмену матча с «Арсеналом». Об этом пишет «РБ-Спорт».
Напомним, ранее СМИ сообщали, что товарищеский матч между командами был отменен из-за вспышки коронавируса в «Арсенале». По данным источника, из-за положительных тестов выбыло более 10 игроков. А пресс-служба оружейников заявила, что всё дело в большом количестве травмированных футболистов.
По информации «РБ-Спорт», «Арсенал» был готов играть вторым составом, но «Акрон» отказался. Согласно договору между клубами, команде из Тольятти нужно будет выплатить штраф в размере 15 тысяч евро за отмену матча.
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