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«Акрон» заплатит 15 тысяч евро за отмену матча с «Арсеналом»
Фото пресс-службы "Арсенала".

«Акрон» заплатит 15 тысяч евро за отмену матча с «Арсеналом»

По данным СМИ, в тульской команде – вспышка ковида. Клуб готов был выставить на матч второй состав, но соперник не согласился.

Тольяттинский «Акрон» должен выплатить штраф за отмену матча с «Арсеналом». Об этом пишет «РБ-Спорт».
 
Напомним, ранее СМИ сообщали, что товарищеский матч между командами был отменен из-за вспышки коронавируса в «Арсенале». По данным источника, из-за положительных тестов выбыло более 10 игроков. А пресс-служба оружейников заявила, что всё дело в большом количестве травмированных футболистов.
 

По информации «РБ-Спорт», «Арсенал» был готов играть вторым составом, но «Акрон» отказался. Согласно договору между клубами, команде из Тольятти нужно будет выплатить штраф в размере 15 тысяч евро за отмену матча.

 

Сюжет: Арсенал
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