Фото из архива Myslo.
Дмитрий Балашов: «Состав «Арсенала» полностью укомплектован»
Генеральный директор клуба заявил, что доволен, как прошла зимняя трансферная кампания.
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов отметил, что переговоры по всем трансферам в завершившееся окно прошли непросто, пишет «Спорт-Экспресс».
- Мы довольны тем, как провели зимнюю трансферную кампанию, — сказал Балашов. — Состав на сегодня полностью укомплектован. Ни одного легкого трансфера не было. Чем меньше времени оставалось до закрытия окна, тем становилось тяжелее.
При этом Балашов не исключает, что после закрытия трансферного окна в команду могут прийти свободные агенты.
Напомним, «Арсенал» зимой приобрел футболистов: вратаря Владимира Габулова, защитников Кирилла Комбарова, Гию Григалаву, Стоппилу Сунзу, Ивана Иванова, полузащитников Александру Бурчану, Михаила Александрова, Муссу Думбия, нападающего Федерико Расича.
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