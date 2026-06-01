Жигулёв — воспитанник академии «Краснодара». Там он прошёл всю клубную систему. В дальнейшем он выступал за «Милсами» в Молдавии, екатеринбургский «Урал», волгоградский «Ротор», польский «Заглембе», «Пари Нижний Новгород» и новороссийский «Черноморец».

В активе полузащитника есть опыт выступлений в еврокубках, а также игры за молодёжную сборную России. Кроме того, он входит в число наиболее результативных игроков Первой лиги по голевым передачам.

В клубе рассчитывают, что новичок усилит команду в центре поля и добавит вариативности в атаке.

«Добро пожаловать в „Арсенал“!» — пишет футбольный клуб в своем сообществе в ВК.