Дмитрий Балашов: Никого идти в «Арсенал» не уговариваем

Фото Дмитрия Дзюбина.

По Комбарову сработали великолепно



Кирилл Комбаров.

— Дмитрий Викторович, что было самым главным, по Вашему мнению, на закончившихся сборах? Из двух контрольных матчей — ничья и поражение. Не очень утешительно.

- Главное было вкатиться в работу. После отдыха это сложно всегда и психологически, и физически. Что касается контрольных матчей — при всем том, что проигрывать всегда неприятно, даже во дворе, большого значения их результатам не придается.

— Новичками довольны?

- Мы же не спонтанно их приглашали. Каждого достаточно долго вели, и переговоры были непростые, и медосмотр сложный. Знали, кого берем.

Все переговоры проходили под контролем президента клуба Аджоева. Но последнее слово, конечно, было за Кирьяковым.

— В «Арсенал» пришел защитник Григолава, который осенью не очень-то был задействован в не самом сильном чемпионате Кипра.

- На Кипре вообще очень своеобразный чемпионат. Не каждый хороший футболист там заиграет. Как в Греции или в Турции. Поэтому я бы не стал делать далеко идущие выводы на основании того, как он играл на Кипре. Мы знаем Григолаву по России, по сборной Грузии, и знаем, что он закрывает несколько позиций. Такой человек нам был нужен.



Гия Григалава. Фото sport-express.ru

— Можно сказать, что какие-то позиции уже твердо закрыты?

- Вратарская. Это та линия, за которую мы спокойны. У нас три вратаря, все очень хорошего уровня.

— При этом у любимца тульских болельщиков Левашова появился серьезный конкурент.

- Так разве это плохо? Играть будет сильнейший.

Об этом знают и Левашов, и Габулов, и Березин.

— Березин тоже получил свой шанс в контрольных матчах.

- И хорошо отыграл. Очень перспективный вратарь. И потом у нас усиление не только по игровым позициям. Мы очень качественно усилили тренерско-административный штаб. Я считаю, это не менее, а может, и более важно. В том числе усилили группу тренеров вратарей, которые в тандеме великолепно работают.

— Два тренера вратарей — это не много?

- Для сборов немного, а дальше будем смотреть. Будут решать главный тренер и президент клуба. Но практически во всех топовых командах по два тренера вратарей. Типичный пример, в «Динамо» — Гонтарь и Березовский. Даже когда команда оказалась в первом дивизионе, они работают, и работают очень хорошо.

— Ситуация в других клубах оказывает влияние на вашу работу по трансферам? Скажем, в «Томи» сейчас проблемы, в «Анжи».

- Мы ни за кем особо не следим, отталкиваемся от своего состояния и возможностей. Зато сработали по Комбарову очень оперативно.

Если бы промедлили, Комбарова у нас бы не было.

В этой ситуации клуб сработал великолепно, я считаю.

— Что повлияло на его решение? Тула ближе к дому, к Москве?

- Люди верят главному тренеру, президенту. Верят в «Арсенал». И потом, поверьте мне как человеку, которому самому нравится то, что происходит в Туле: играть в обстановке переполненного тульского стадиона — это счастье. Особенно для человека, который любит футбол.

Маслов может стать тренером



Сергей Маслов.

— Обратила на себя внимание публичная и жесткая позиция по Луценко: если не даст быстрого ответа, клуб будет искать другого игрока на эту позицию.

- Это касается не только Луценко. Президент клуба изначально обозначил нашу позицию: никого не уговариваем. Да, у нас нет сейчас возможности совершать трансферы за деньги. При этом мы позиционируем себя как серьезный клуб, с серьезными перспективами. Мы этого не скрываем. Человек должен хотеть играть в «Арсенале».

— Как обстоят дела с трудоустройством тех, с кем Вы хотели бы расстаться?

- Все в переговорном процессе. Из Премьер-лиги пока предложение только у Горбатюка, который летит на сборы с «Томью». Томск — его родной город.

Но там свои проблемы, у клуба из-за долгов закрыто трансферное окно, там пока не могут делать дозаявки.

С остальными не получается легко расстаться, подыскать новые варианты трудоустройства. Но мы ежедневно этим занимаемся.

— Даже у Тесака нет предложений?

- С ним немного другая история. У Тесака серьезное повреждение спины, и лечение может затянуться до конца контракта. Осеннюю часть чемпионата он доигрывал больной. Надо отдать ему должное, пытался нам помочь, даже будучи травмированным.



Лукаш Тесак.

— А как дела у Маслова?

- Маслов заканчивает футбольную карьеру. К сожалению, здоровье не позволяет ему играть в футбол. Мы в ближайшее время сделаем ему предложение остаться в структуре клуба. Это уважаемый человек, немало сделавший для тульского футбола. Очень порядочный парень. У нас предварительный разговор был, он взял время на размышление.

— Предложение какого рода?

- Он задумывается над тем, чтобы начать обучение на тренера. Клуб готов ему в этом помогать.

Прыжок вперед

— На втором сборе новичков еще можно ждать?

- Надеемся, что подпишем несколько человек.

— Не пугает, что всем им еще надо будет как-то сыграться в новой команде?

- Мы почему и старались подписать большое количество новичков к первому сбору, чтобы люди уже работали в команде. Хотим до окончания второго сбора на 99% определиться с составом. Если только перед самым закрытием трансферного окна, когда многие игроки и агенты становятся сговорчивее, произвести точечное усиление. Если такая возможность появится, мы ею воспользуемся.

— Кто-то из молодых, кто тренировался сейчас с основой, проявил себя с точки зрения пребывания в первой команде?

- Для нас было важно увидеть, как ребята адаптируются в обстановке команды Премьер-лиги. Не было такого: вы приехали, вы в первой команде. У кого-то это получилось лучше, у кого-то хуже. Но в любом случае это большой задел на будущее. Для них это даже не шаг, а прыжок вперед.

— По «Арсеналу-2», кстати, есть какая-то определенность?

- Мы попрощаемся с рядом футболистов, которые, по мнению тренерского штаба, не принесут пользы. Ряд новичков посмотрим за подготовительный период. Но вряд ли что-то успеем кардинально поменять до конца чемпионата.

Досье Myslo