Тульский «Арсенал» подписал контракт с Гией Григалавой

Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал» подписал контракт с еще одним футболистом. 14 января стан канониров пополнил грузинский центральный защитник Гиа Григалава. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

27-летний игрок выступал в премьер-лиге за «Ростов», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов» и «Анжи». Последним клубом центрального защитника был кипрский «Этникос», за который он провёл 8 матчей. Отметим, что с 2011-го года футболист вызывается в сборную Грузии. На его счету 16 встреч за национальную команду.

Контракт Григалавы с «Арсеналом» подписан по системе «1,5+1».

Напомним, что ранее канониры объявили о переходе в клуб Кирилла Комбарова, Владимира Габулова и Александру Бурчану.