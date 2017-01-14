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Тульский «Арсенал» подписал контракт с Гией Григалавой
Фото пресс-службы "Арсенала".

Тульский «Арсенал» подписал контракт с Гией Григалавой

Договор с грузинским футболистом заключен по системе «1,5+1».

«Арсенал» подписал контракт с еще одним футболистом. 14 января стан канониров пополнил грузинский центральный защитник Гиа Григалава. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

27-летний игрок выступал в премьер-лиге за «Ростов», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов» и «Анжи». Последним клубом центрального защитника был кипрский «Этникос», за который он провёл 8 матчей. Отметим, что с 2011-го года футболист вызывается в сборную Грузии. На его счету 16 встреч за национальную команду.

Контракт Григалавы с «Арсеналом» подписан по системе «1,5+1».

Напомним, что ранее канониры объявили о переходе в клуб Кирилла Комбарова, Владимира Габулова и Александру Бурчану.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 23:19 0
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