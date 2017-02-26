Проводить зиму на набережную Упы пришли более пяти тысяч туляков
Myslo приготовил для вас красочный фоторепортаж с праздника.
Судя по «блинным» подсчетам, каждому туляку досталось по одному символу весеннего солнца. Но все, конечно, относительно.
Туляки с удовольствием поучаствовали в боях подушками, перетягивании каната, лазали по столбу... И конечно, угощались блинами!
Жителям и гостям города было чем развлечь себя, ожидая кульминации праздника – обряда сжигания чучела.
Блины – главное блюдо этого праздника. Их пекли на гигантской сковородке, и угощали всех желающих.
А Myslo приготовил для вас фоторепортаж с праздника. Ищите себя, знакомых, качайте оригиналы фото.
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