Проводить зиму на набережную Упы пришли более пяти тысяч туляков

Myslo приготовил для вас красочный фоторепортаж с праздника.

Судя по «блинным» подсчетам, каждому туляку досталось по одному символу весеннего солнца. Но все, конечно, относительно.

Туляки с удовольствием поучаствовали в боях подушками, перетягивании каната, лазали по столбу... И конечно, угощались блинами!

Жителям и гостям города было чем развлечь себя, ожидая кульминации праздника – обряда сжигания чучела.

Блины – главное блюдо этого праздника. Их пекли на гигантской сковородке, и угощали всех желающих.