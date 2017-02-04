Тульский «Арсенал» арендовал замбийского защитника Сунзу

Тульский футбольный клуб «Арсенал» арендовал у китайского «Шанхай Шэньхуа» защитника сборной Замбии Стопиллу Сунзу. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Аренду 27-летнего игрока рассчитывают продлить до конца нынешнего сезона.

Футболист начинал карьеру в Замбии в местном клубе «Конкола Блэйдс», где он за два сезона провел 20 матчей и забил 3 мяча. В 2014 году Сунзу перешел во французский «Сошо», за который сыграл 24 игры и забил 4 гола.

В 2012 году Сунзу в составе сборной Замбии стал победителем Кубка африканских наций.