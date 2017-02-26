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Туляки подарили жителям Суворова самовар
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляки подарили жителям Суворова самовар

Он будет в дальнейшем использоваться на массовых мероприятиях в городе для угощения жителей чаем.

26 февраля в Суворове прошли масленичные гуляния. Главной площадкой стал городской Парк культуры и отдыха. Здесь проходил карнавал масленичных костюмов, состоялась спортивная эстафета общественных организаций. Суворовцы приняли участие в хоккее в валенках, русских забавах. Также работала выставка прикладного искусства, торговые точки.

Жителей угощали блинами, чаем, сладостями, а также традиционной в Суворове бесплатной ухой.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин подарил главе администрации МО Суворовский район Геннадию Сорокину самовар объемом 40 литров.

Теперь жаровой самовар будет использоваться на массовых мероприятиях в городе для угощения жителей чаем.

 
Сюжет: Масленица в Туле
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