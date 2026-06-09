Эрвинг Ботака, Александр Пуцко, Алан Цараев, Артем Попов и Дэвид Сангаре покинули тульский «Арсенал». Об этом стало известно во вторник, 9 июня.

27-летний защитник Эрвинг Ботака пришел в «Арсенал» осенью 2023 года. За неполные три сезона провел 65 матчей, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. 33-летний защитник Артем Попов прибыл в Тулу три года назад. На его счету 77 матчей, 2 гола, 5 голевых передач.

Александр Пуцко (33 года) подписал контракт с оружейниками перед стартом минувшего сезона. Отыграл 19 матчей и забил 1 гол. 27-летний полузащитник Алан Цараев пополнил состав туляков два года назад, сыграл 59 матчей, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

25-летний вратарь Дэвид Сангаре подписал контракт с «Арсеналом» в 2024 году. Он сыграл в трех матчах первенства и Кубка страны, два из них провёл «на ноль».

«ПФК «Арсенал» благодарит футболистов за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере!», - говорится в официальном сообщении клубной пресс-службы.