«Арсенал» приобрел аргентинского нападающего

Фото пресс-службы "Арсенала".

18 января «Арсенал» подписал контракт с аргентинским нападающим Федерико Расичем. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

24-летний форвард профессиональную карьеру начал в 2011 году в клубе «Химнасия».

Выступая за молодежную команду клуба, в 2012 году он стал чемпионом Аргентины. В том сезоне Расич в 14 встречах забил 17 мячей.

За первую команду нападающий дебютировал в 2014 году. За два сезона в аргентинской Примере он провел 23 матча и забил шесть мячей. В 2014 году нападающий отправился в аренду в «Амкар», но из-за отсутствия трансферного сертификата не провел за пермский клуб ни одной игры. Спустя полгода Федерико на правах аренды перешел в аргентинский «Арсенал» из Саранди, за который сыграл 20 матчей и забил 3 мяча.

Контракт Расича с тульским «Арсеналом» подписан по схеме «1,5+1».