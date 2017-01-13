Официально: «Арсенал» подписал Комбарова и Габулова

Фото пресс-службы «Арсенала».

Контракты рассчитаны на полтора года с каждым из футболистов.

12 января «Арсенал» подписал защитника Кирилла Комбарова и вратаря Владимира Габулова. Контракты рассчитаны на 1,5 года с каждым из футболистом. Об этом сообщает пресс-служба канониров.

кирилл комбаров

Воспитанник футбольной школы «красно-белых» запомнился болельщикам по выступлению за столичное «Динамо», «Спартак» и «Торпедо». Нынешний сезон крайний защитник начинал в составе «Томи», за которую успел провести 14 матчей, получил две желтые карточки.

владимир габулов

33-летний Владимир Габулов после завершения контракта с «Динамо» пропустил осеннюю часть текущего чемпионата страны. Напомним, что новоиспеченный «канонир» получил известность выступая за владикавказскую «Аланию», махачкалинский «Анжи» «Кубань», а также столичные «Динамо» и ЦСКА. На счету вратаря 213 матчей в чемпионате страны, 10 игр за сборную.

Отметим, что новички уже провели первую тренировку в составе «Арсенала», которая состоялась 12 января в Белеке. Напомним, что оружейники проведут три сбора в Турции.

Ранее сообщалось, что в стан «Арсенала» прибыл для подписания контракта экс-капитан бухарестского «Стяуа» румынский полузащитник Александру Бурчану. Также была информация о том, что на сборы с тульским клубом улетел Роберт Арзуманян — бывший игрок «Амкара».