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Официально: «Арсенал» подписал Комбарова и Габулова
Фото пресс-службы «Арсенала».

Официально: «Арсенал» подписал Комбарова и Габулова

Контракты рассчитаны на полтора года с каждым из футболистов.

12 января «Арсенал» подписал защитника Кирилла Комбарова и вратаря Владимира Габулова. Контракты рассчитаны на 1,5 года с каждым из футболистом. Об этом сообщает пресс-служба канониров.

кирилл комбаров

Воспитанник футбольной школы «красно-белых» запомнился болельщикам по выступлению за столичное «Динамо», «Спартак» и «Торпедо». Нынешний сезон крайний защитник начинал в составе «Томи», за которую успел провести 14 матчей, получил две желтые карточки.

владимир габулов

33-летний Владимир Габулов после завершения контракта с «Динамо» пропустил осеннюю часть текущего чемпионата страны. Напомним, что новоиспеченный «канонир» получил известность выступая за владикавказскую «Аланию», махачкалинский «Анжи» «Кубань», а также столичные «Динамо» и ЦСКА. На счету вратаря 213 матчей в чемпионате страны, 10 игр за сборную.

 

Отметим, что новички уже провели первую тренировку в составе «Арсенала», которая состоялась 12 января в Белеке. Напомним, что оружейники проведут три сбора в Турции.

Ранее сообщалось, что в стан «Арсенала» прибыл для подписания контракта экс-капитан бухарестского «Стяуа» румынский полузащитник Александру Бурчану. Также была информация о том, что на сборы с тульским клубом улетел Роберт Арзуманян — бывший игрок «Амкара».

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Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 1
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 2
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 3
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 4
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 5
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 6
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 7
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 8
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 9
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 10
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 11
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 12
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 13
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 14
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 15
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 16
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 17
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 18
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 19
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 20
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 21
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 22
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 23
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 24
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 25
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 26
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 27
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 28
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 29
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 30
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 31
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 32
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 33
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 34
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 35
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 36
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 37
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 38
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 39
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 40
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 41
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 42
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 43
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 44
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 45
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 46
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 47
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 48
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 49
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 50
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 51
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 52
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 53
Тренировка "Арсенала" на сборах в Турции, Фото: 54
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