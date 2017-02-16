Официально: Михаил Александров — игрок «Арсенала»
Контракт с футболистом подписан по системе «1,5+1».
15 февраля «Арсенал» подписал контракт с полузащитником сборной Болгарии Михаилом Александровым. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
27-летний игрок начинал карьеру в футбольной академии софийского ЦСКА, в 19 лет перешел в дортмундскую «Боруссию». Однако по-настоящему заиграть в Германии ему не удалось. В 2011 году, транзитом через болгарский клуб «Академик», состоялся трансфер в «Лудогорец».
За четыре сезона в составе «орлов» крайний полузащитник выиграл четыре чемпионских титула и стал двукратным обладателем Кубка Болгарии.
С варшавской «Легией» футболист в сезоне 2015/16 оформил дубль, выиграв Кубок и чемпионат Польши. На счету новичка «Арсенала» 18 матчей и три забитых мяча в сборной Болгарии.
Контракт между «Арсеналом» и Михаилом Александровым подписан по системе «1,5+1».